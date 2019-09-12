傳統月餅熱量破表 營養師教低卡冰心月餅DIY

2019-09-12 16:10 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



明天就是中秋節，坊間月餅款式眾多，但熱門的月餅為講求口感，通常會添加酥油，高糖、高油的月餅，佳節過後恐成「胖嫦娥」，慢性疾病的患者也可能誤觸地雷，中秋過後，導致血糖、血壓失控，林口長庚營養師提供「低油冰皮月餅」食譜，單顆熱量僅94大卡，應景又低卡，還能攝取到膳食纖維。

林口長庚營養師陳姿吟表示，月餅的熱量來源主要是醣類及油脂，根據國健署先前公布的資料顯示，一顆鳳梨酥熱量約220大卡、蛋黃酥約280大卡、滷肉綠豆椪熱量約420大卡，市售廣式雙蛋黃月餅熱量則上看800大卡，脂肪量以及含糖量都遠超過國健署的建議值。

陳姿吟表示，多數民眾在中秋節時，多少都會吃幾顆月餅，慢性病的患者受到家人的遊說壓力，即使知道多吃恐會讓血糖、血壓等控制出問題，但仍會多吃幾顆，建議民眾不妨考慮自己製作低卡月餅，即使不慎多吃幾顆，熱量等仍可在控制內。

她說，營養室設計的「低油冰皮月餅」，是以市售冰皮月粉混合天然蔬菜水果色素為外皮，再以水分較少的高纖全榖根莖類為內餡，例如地瓜、芋頭、山藥等，加上利用現有的個別化特殊營養品調味製成。

陳姿吟說，一般月餅製程須經攝氏120以上的高溫烘焙，可能會出現丙烯醯胺，而冰皮月餅是以冷藏法形成冰Q口感，不需經過加熱，所以沒有產生致癌物的擔憂，也可以增加攝取膳食纖維與植物多酚的機會。

中秋節時逢柚子盛產期，陳姿吟說，根據衛生福利部食品營養成分表資料顯示，柚子除了膳食纖維含量豐富之外，每100公克的果肉含有的維生素C比檸檬高1.5倍；但是柚子攝食過多時反而因為呋喃香豆素（furanocoumarins）抑制體內酵素作用，而對使用降血壓藥、降血脂藥、抗凝血劑等藥物的病患，可能產生不良副作用。因此建議食用柚子時宜限量，一次不宜超過1碗約180公克的果肉。

低卡冰皮月餅食譜

準備材料，每顆需使用：

1.冰心麻糬粉19公克

2.開水7.5公克（可使用天然色素取代開水，藍色：可使用蝶豆花、紫色高麗菜等；粉紅色：可用火龍果皮、紅龍果肉、櫻桃、紅麴等；綠色：可用番薯葉、菠菜、抹茶粉等）

3.餡料 7.5公克（可用地瓜、芋頭、山藥、紅豆、綠豆、蓮子等）

4.調味品 2.5公克（可使用奶粉、市售各種營養品等）

5.熟太白粉 適量

第一步：混勻材料

1.將冰心麻糬粉與開水或天然色素混勻，再壓平成餅皮

2.將餡料蒸熟或煮熟後，混入調味品揉成糰，即為餡料

第二步：壓模成形

1.將餡料用餅皮包裹，放入模型成形即完成

2.若成品過黏，可沾些太白粉

3.不冷藏口感軟嫩、冷藏後口感Q彈