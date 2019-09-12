花蓮現文旦海？農糧署：採購大果穩定價格並作堆肥

2019-09-12 16:08 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



農糧署長胡忠一（中）。記者吳姿賢／攝影 分享 facebook

國民黨立院黨團今批評農委會收購文旦大果，卻棄置在花蓮縣瑞穗鄉、鳳林鎮，變成黃澄澄「文旦海」。農委會農糧署下午舉辦記者會表示，不實指控恐導致文旦價格下跌，會建議瑞穗農會提告，收購大果是避免次級品流入市面影響價格，大果可加工作為果汁、洗手精、堆肥使用，立委所指的「文旦海」，就是用來發酵堆肥改善土壤。

農糧署長胡忠一說，今年白露到中秋只有五天，銷售期短，為了保障農民收益，維持文旦價格，啟動文旦大果收購分級處理，昨天文旦產地價每公斤平均65元，比去年同期19.3元上漲237%，「何來文旦價格崩盤之說？根本是外行人故意挑釁，絕對要抗議」。

胡忠一說，文旦400公克到600公克最美味，如果超過700公克就是大果，品質比較不好，而大果若流入市場，文旦收益就會下降，農糧署才推動採購大果計畫，讓消費者不用花時間找優質文旦，市面跟外銷都是好果。

大果採購後，胡忠一說，可作精油、果汁、果乾、洗手精等產品。這次在花蓮採購4031公噸大果，其中800公噸做精油，1000公噸做土壤改良的堆肥，日本也有相關作法，文旦經過發酵放置一段時間後，可以作為有機質土壤，「希望政治人物不要看圖說故事」。