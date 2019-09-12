【即時短評】Uber、小黃6年之戰挺得過「和解」最後一哩？

2019-09-12 16:05 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



計程車。記者侯俐安／攝影 分享 facebook

明年總統大選將近，交通部近來利多不斷，計程車汰舊換新更是不斷加碼，計程車業者喊一波、交通部加一波，照單全收。但就在交通部為因應數位轉型及活化車牌，做出計程車業60年來重大轉變，推出「預告車資」、「跨區領牌」，以及為解決爭議長達6年的Uber爭議，在公告「Uber條款」後，因應「想上船但來不及上船」的Uber司機給予緩衝期時，卻引來部分計程車連日抗議。

計程車與Uber爭議六年，2013年Uber挾帶累積在全球經驗與技術強勢進入台灣，打著「共享經濟」大旗媒合白牌車載客，大踩「公路法」違反攬客紅線，計程車、Uber吵到最高點時，Uber遭罰逾25億元，並在2017年2月宣布暫停在台服務。2個月後，為符合交通部喊出的「納管、納稅、納保」，Uber與租賃業合作，交通部也默許回歸，大批駕駛回歸Uber並考照、靠行，以為就此風平浪靜。

但就在去年底，交通部擋不住計程車壓力，拋出運管規則103之1條「Uber條款」，再度將Uber貼上「非法」名稱。儘管租賃業與Uber翻出當年交通部前部長賀陳旦准許兩業合作紀錄，抗議交通部「髮夾彎」，但當交通部白紙黑字攤開法規，租賃業與Uber卻在「一小時」與「網約車」陷入法律文字苦戰。

面對選舉壓力愈來愈近，交通部最方便的方式就是「一刀切」選邊站。但交通部選了一條不好走的路，雖然兩階段的汰舊換新提升計程車品質挨批為選前撒錢利多，但公告Uber條款引導駕駛考執登納管，透過「預告車資」讓多元化計程車數位轉型，並開放「跨區領牌」緩解炒到天價的車牌，促使租賃業、計程車回歸本業，Uber可望扮演平台角色並與多家業者合作，計程車服務也將升級，這也是6年來雙方和解最大契機。

不過大船轉彎難以一蹴可幾。「Uber條款」原給4個月緩衝期，從駕駛報考人數明顯可見，前2個月還喊著「撤案」的駕駛，在8、9月歷經無數次溝通後明顯攀升，卻因政府場次不足「擠不上船」，交部給予有條件緩衝期後，已獲得部分計程車行同意，但仍有部分車隊及業者上街抗議，除了抗議緩衝期，還扭曲解讀政府要取消計費表。

轉型勢必會有陣痛期，業者上街抗議宣洩情緒合情合理，但產業要生存，不能永遠躲在政府保護傘下，更不能只要利多抗拒轉型。當部分計程車隊成員以協會名義包裝訴求出面抗議時，除捍衛公司在國內權威，更應站在產業發展公益性思考，如何提升整體產業進步。

回顧當年Uber暫停服務，計程車雖看似獲勝，但也就是在當時，大量Uber駕駛轉入地下化，白牌車、Line群組叫車流竄各地至今難以取締，價格更低、更沒保障。選擇搭車服務，業者更看重的是技術、服務，除了車子汰舊換新，駕駛也應擺脫過去被貼上標籤的形象，這也是即使「解決」Uber，計程車仍須面對的問題。

Uber與計程車和解之路是否能挺得過最後一哩，就看計程車是否願意正視產業困境，在收下3年18億汰舊換新預算時藉機「整骨」，蔡政府也不能忘記，全台8.7萬計程車雖是龐大選票，1.2萬名Uber駕駛看似無足輕重，但Uber與租賃業合作也是蔡政府「髮夾彎」前默許的機制，背後更涵蓋150萬到300萬乘客選票，此時任何退縮，「扼殺新創」標籤都將是蔡總統見幾次LINE 總部都撕不掉的標籤。