中秋烤肉不想拉肚子 專家親授招數讓食物不敢「裝熟」

2019-09-12 15:56 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



說到中秋節就一定會聯想到烤肉，但據統計，往年中秋節都是腹瀉的高峰期，疾管署提醒，食材都應澈底烹熟至中心溫度超過70℃再食用，才能愉快度假不鬧肚子。記者陳婕翎／攝影 分享 facebook

明天就要進入開心的中秋連續假期，「一家烤肉，萬家香」說到中秋節就一定會聯想到烤肉，但一不小心飲食衛生，恐怕就會坐上拉肚子列車，連續假期就要馬桶上度過。據統計，往年中秋節都是腹瀉的高峰期，疾管署提醒，記得將生熟食分開處理，徹底烤熟再食用，避免食用到受汙染的水、食物而感染腹瀉等腸胃道症狀，務必落實正確勤洗手。

據疾管署監視資料顯示，上周全國門急診腹瀉就診為130807人次，較前一周上升2.5%，近四周呈緩慢上升趨勢，疾管署副署長羅一鈞表示，雖然今年中秋節前一周就診人次未高於近五年，但預期中秋連假後可能再升高。

羅一鈞解釋，腸胃炎主要症狀有水瀉和嘔吐，也可能有發燒、胃痛、噁心等症狀，通常症狀會持續1至10天。患者的年齡、個人健康狀況、感染致病菌，及吃了多少被汙染的食物量等因素，均會影響症狀及其嚴重程度，抵抗力特別弱的人症狀會比較嚴重。

食用未充分加熱的蛋類，可能會有沙門氏菌感染的風險；另貝類具有濃縮水中病原物質的特性，若生食受汙染水域生產的貝類，容易感染到多種致病原，如諾羅病毒、腸炎弧菌、霍亂弧菌等腸道傳染病致病源而造成腹瀉，其中諾羅病毒的病原具有高度的傳播能力，人口密集處易引起大規模感染。

除落實以肥皂勤洗手，羅一鈞提醒，中秋連續假期期間，不論聚餐或出遊烤肉烹調食材不新鮮、長時間未以低溫保存，就不要食用。生熟食也應分開處理，食材都應徹底烹熟至中心溫度超過70℃再食用，就能愉快度假不鬧肚子。

羅一鈞也不忘呼籲，旅宿、餐飲業者務必加強環境衛生管理，有症狀者應停止處理食物，並於症狀解除至少48小時後才可上班，以確保其他員工及旅客健康；民眾如出現身體不適請儘速就醫。