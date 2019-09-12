盛產的文旦柚拿去加工？學者點出現實面的困境

2019-09-12 15:41 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



今年文旦盛產，學者呼籲政府應正視問題以避免文旦價格崩盤。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

文旦盛產，今年政府為避免文旦崩盤，收購大果超過4000公噸，學者呼籲，政府不要再當鴕鳥，必須好好正視文旦產銷失衡的問題，推估文旦産銷失衡估計將延續至少10至20年，若沒有解決，會比過去的柳丁産銷失衡更嚴重，就算要推加工也應該有全盤規畫，現階段的文旦加工，絕非小農能力所及。

退休台大園藝學系副教授許明仁，也是國內農產品加工果汁專家。他表示，文旦收購了，誰加工？加工什麽産品？產品賣給誰？台灣要加工文旦柚，没有機器可以剝皮取肉，單靠人工剝皮取肉没有經濟效益，台灣的加工廠有能力加工千萬台斤的產能嗎？他也說，農民做少量加工，最多削外果皮(精油層)賣給精油工廠，其餘果球到處棄置造成環境問題；部分柚農利用中果皮做成柚皮蜜餞，但銷路有限。

許明仁說，文旦柚果肉加工要做成什麼產品？做成果汁太苦了沒辦法喝，果汁要脱去苦味，農民與加工廠都没設備與技術可以處理；果粒加工同樣缺設備與技術。

他表示，台灣的水果種類多、品質優，可惜文旦柚已淪為中秋節應景的水果，其他時間消費者有太多購買水果的選擇性，購買文旦柚的優先順序並没排在前面；政府每年處理文旦柚超產問題疲於奔命，效益卻不佳；之前柳丁超產時，本以為榨成果汁就可解決問題，結果還是成效不彰，最後還好力推「鮮榨柳丁汁」才逐漸改善解决柳丁超產的問題。

許明仁說，文旦柚加工最大的問題，是國内没有機器設備可以迅速大量有效率的處理原料，其次是缺乏足夠技術開發質優有市場競爭性的產品。

他認為，文旦柚超產的問題還會持續幾年，除了氣候因素，這幾年氣候相對平順外，還有農民反正賣不掉的政府會收購的心態存在，因此2011年以後，文旦柚的栽培面積就沒什麼減少，他認為，政府應重視這個問題，組專案小組謀思對策，目前喊口號式的做法是無法解決真正的問題。