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新店也淪陷屈公病 女子赴中和訪友被傳染

2019-09-12 15:31聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

疾管署防疫人員於新北市本土屈公病個案活動地周邊進行孳生源查核。圖／疾管署提供
疾管署防疫人員於新北市本土屈公病個案活動地周邊進行孳生源查核。圖／疾管署提供
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新北市本土屈公病疫情擴散，中和國強嶺爆史上首起屈公病群聚後，連新店都出現確診個案。疾管署今下午三時公佈，新北市增2例本土屈公病個案，為中和區錦中里40多歲男性及新店區大同里30多歲女性，該女是新店首例本土病例，近日赴中和訪友，不幸被傳染，新店區自今起成為屈公病新戰場。

短短一周國強嶺屈公病疫情已擴散至新店。台北市立大學地球環境暨生物資源學系副教授黃基森提醒，白線斑蚊壽命約十四天，多數感染登革熱雌蚊未獲感染力即死亡，如此都會造成登革熱疫情延燒；屈公病毒在白線斑蚊蟲體內僅需三天就具感染力，傳播期可長達十天，民眾必須提高警覺。

疾管署副署長羅一鈞表示，家住新店區的女性8月31日出現發燒、關節痛及肌肉痛症狀，9月2日至6日間多次至診所就醫，經7日、11日兩次採檢後，檢出屈公病抗體陽性於今日確診。平時活動地雖以新店區住家周邊為主，但其發病前曾赴中和區有屈公病個案發生的內南里訪友。

中和區新個案則是8月29日出現發燒、關節痛、腹瀉症狀，9月3日因四肢出疹主動至中和衛生所採檢後通報，經檢驗排除登革熱但疑似屈公病，11日再次採檢驗出屈公病抗體陽性而於今日確診。發病前曾有國強嶺及周邊環境活動史，依發病日研判與中和區國強嶺群聚事件有關。

中和區國強嶺群聚目前已累積6例確診個案，羅一鈞表示，雖近期每天都有新增確診個案，但病例其實都是在國強嶺封鎖前有活動史者，雖今日新增新店個案，其赴中和區內南里，無國強嶺登山步道活動史，但山上的蚊子也可能飛到山腳，研判仍是國強嶺相關個案，疫情仍在控制中。

衛生單位於接獲兩名個案通報後，即針對中和區和新店區個案居住地周邊進行孳生源清除及化學防治等工作。疾管署再次呼籲，中和區國強嶺部分步道及周邊環境目前仍持續管制中，請民眾切勿擅闖以免觸法。

今年截至目前，我國共74例屈公病病例，其中8例為本土病例，均居住新北市，分別為中和區6例、土城區及新店各1例；另境外移入病例66例，為自2007年10月列入法定傳染病以來歷年最高，感染國家以緬甸46例最多，其次為泰國10例，近一個月新增病例感染國家緬甸為主。

中秋連續假期將於明天展開，提醒民眾出遊、戶外賞月烤肉務必做好防蚊措施，盡量穿著淺色長袖衣褲、皮膚裸露處使用政府機關核可的防蚊藥劑；另請留意環境整潔，澈底清除積水容器，避免病媒蚊孳生。

屈公病疫情登革熱衛生所發燒防蚊傳染病病媒蚊
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