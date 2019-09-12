保種中心復育3瀕危植物有成 今移植屏東縣府周邊

2019-09-12 14:39 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



屏東縣政府與辜嚴倬雲植物保種暨環境保護發展基金會自今年初簽署「屏東珍稀瀕危物種保種行動合作意向書」後，再度擴大合作面向，保種中心選定「屏東豆蘭」、「台灣捲瓣蘭」、「鵝鑾鼻燈籠草」三種深具園藝觀賞價值的物種，今移植於縣府周邊綠地，彰顯雙方合作成果。

保種中心蒐藏經理陳俊銘表示，這3種植物都是屏東寶貴資產，其中鵝鑾鼻燈籠草原是墾丁隨處可見的植物，後來因為過度採集而成為瀕危植物，如今經保種中心復育有成，因此決定移植，希望讓更多人認識，同時也讓植物有機會離開保種中心、適應外在環境。

屏東縣政政府農業處長黃國榮表示，感謝保種基金會針對「屏東豆蘭」、「台灣捲瓣蘭」、「鵝鑾鼻燈籠草」三種特、稀有植物的保育工作，自屏東原棲地遷地引種少量個體，目前已成功擴繁超過250餘株。這些原生物種都是屏東的寶貴資產。

保種中心近年推動「百種興盛」計畫，目前已成功蒐藏97種，其中有一半都是台灣原生種，今天移植到縣府周邊的這3種，就是「百種」之列，中心希望未來也能具地方特色的物種送回各縣市，讓植物回到最適合的地方。