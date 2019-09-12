家長注意！想讓孩子長高 轉骨湯喝對時機很重要

2019-09-12 13:19 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



怕小孩長不高，許多父母會讓孩子喝轉骨湯幫助「轉大人」，但轉骨湯不是喝了就一定有效，什麼時機開始喝很重要，醫師指出，女生平均約10歲、男生約12歲開始進入青春期，邁入快速長高時期，而青春期出現「第一個」第二性徵，就是開始喝轉骨湯進行調理的關鍵時機。

「什麼時候可以開始轉骨？」、「我家小孩還有沒有長高的機會？」中國醫藥大學新竹附設醫院中醫科醫師鄒曉玲表示，長高的機轉在於小朋友骨頭當中的生長板還有分裂能力，一旦生長板已經閉合則不會再長高，若要知道生長板是否閉合可以到小兒科照X光檢查骨齡。

鄒曉玲說，小孩進入青春期，第二性徵開始出現後接下來的2年是長高的黃金期，因此家長必須留意孩子何時出現「第一個」第二性徵，一般來說，男生發育過程中的第一個現像是陰囊變大、開始長體毛，而女生則是胸部變大、體毛增長。

據統計，女生長高的高峰期比男生早大約2年，而女生長高速度的巔峰約在月經來的前半年，因此何時出現第二性徵是開始轉骨調理的關鍵時機，若等到小男生變聲、喉結很清楚明顯，或是小女生月經穩定，就已經錯失了長高速度的高峰期。

鄒曉玲也指出，孩子身高受遺傳因素影響很大，但也與後天脾胃消化吸收功能有關，適度的彈跳運動及充足的睡眠更是長高的助力。而轉骨湯的藥方通常包含黃耆、茯苓、杜仲、骨碎補、當歸等，不過中醫師也會針對孩子的個別狀況調整藥方，協助轉大人。