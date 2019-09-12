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女生半蹲尿尿會導致尿失禁？醫師駁：沒這回事

2019-09-12 13:04聯合報 記者邱宜君╱即時報導

網傳女性如果擔心馬桶髒而習慣半蹲尿尿，長期會導致尿失禁、排尿障礙或反覆泌尿道感染。其實在醫師觀點，不論是蹲或坐，只要是自己能夠輕鬆解尿的姿勢，就是好姿勢。唯一要注意是，如果是腿部肌肉比較無力的人，最好還是坐著尿，以免為了保持平衡，注意力都放在腿部，就會影響到解尿的順暢度。

林口長庚醫院男性學及婦女泌尿科主任陳煜表示，其實自古以來，蹲著是解尿是很自然的姿勢，雖然腿部用力會讓骨盆腔較緊，但醫學上並無證據顯示這會帶來不良影響。更何況，在外如廁的時間很短，就算因為馬桶不乾淨而不得已要半蹲，偶爾為之其實不會怎麼樣。

不過陳煜提醒，腿部力量比較不足的人，蹲姿如廁確實會影響小便，因為怕跌倒，如廁時會將注意力放在腿，而不是解尿的動作，有些人確實會因為這樣而比較解不出來，這種狀況就會建議要坐著尿。除了這種情形之外，不論是蹲或坐都可以，只要是自己能夠輕鬆解尿的姿勢，就是好姿勢。

新光醫院泌尿科主任林宜佳也說，對於骨盆底肌肉鬆弛無力的尿失禁婦女，蹲姿腿部用力，可以促使骨盆底肌肉用力，正是尿失禁婦女需要加強的訓練，因此蹲著解尿沒有壞處的。

至於排尿障礙和泌尿道感染，也和解尿姿勢沒關係。林宜佳表示，即便女性尿道較短，比較容易感染外界細菌，但細菌要從馬桶進入尿道，機率其實微乎其微，臨床上看到解尿障礙問題通常源自膀胱，泌尿道感染的主因則是水喝太少或是憋尿。

林宜佳提醒，平常更應注意的是異常頻尿或尿不乾淨的感覺，因為頻尿可能是有膀胱炎或膀胱過動症，常有尿不乾淨的感覺，可能是糖尿病或是其他神經病變所引起，有這些症狀就要提高警覺，盡快到醫院檢查治療。

許多女性會擔心馬桶髒而習慣半蹲尿尿。記者邱宜君／攝影
許多女性會擔心馬桶髒而習慣半蹲尿尿。記者邱宜君／攝影
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馬桶尿失禁頻尿
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