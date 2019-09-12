台灣宮廟好有情 資助弱勢癌友完成療程

2019-09-12 12:53 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



「怎麼會是我？」每個癌症患者被宣布罹癌時，大多第一時間無法接受，也有癌友會因經濟困難影響治療意願。全台已有74家醫療院所設置癌症資源中心外，更有中部地區海線醫院的醫師，實際拜訪宮廟尋求經費合作，讓更多弱勢癌友及家屬獲資源協助。

國健署民國99年輔導醫院推動癌症資源中心至今，今舉辦十年有成記者會。46歲罹患乳癌二期的方伶說，她在去年45歲生日時，因參與政府提供的免費乳房攝影檢查，想說以健檢作為自己的生日禮物，「沒想到老天給了我一份大禮」，發現罹患乳癌。

回想罹癌之初，方伶說心理當下衝擊很大，但卻又在醫師面前裝冷靜，直到最後「破功」問「醫師你會救我吧？」她說在陸續接受標靶、化療後再開刀的過程中，醫師及個管師協助轉介至癌症資源中心，轉介至住家附近租借假髮和義乳，解決她的困難，讓她更有勇氣面對接下來的治療。

童綜合醫院癌症中心主任蔡慶宏表示，童綜合癌症資源中心成立十年來，每年約服務800位癌友，發現部分癌友拒絕就醫的原因，除未知的恐懼外，更多是擔心治療會中斷工作，無法支付龐大治療費用。而院內癌資中心提供癌友癌症資訊，假髮、義乳、氣切防護罩等輔具，並設有心理諮商師及營養師，給予心理支持及營養調適。

蔡慶宏說，院內雖有癌資中心，但因位於台中梧棲、沙鹿海線地區，能掌握的社會資源相對較少，但他發現海線地區卻有很多宮廟，且較大型宮廟也有獨立的基金會，而宮廟也是患者信仰的寄託。