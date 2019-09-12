日本上皇后罹乳癌 醫師：最好定期篩檢有利早治療
日本84歲上皇后美智子日前驚傳罹患乳腺癌。由於美智子的乳癌屬於第一期，為癌症分期中最初期，沒有任何轉移，於8日順利完成手術，並於術後復原順利在10日出院。
乳癌高居女性癌症發生率第一名，在今（2019）衛福部公布的年十大癌症中，乳癌更位居第四位，是不容忽視的疾病之一。多半的乳癌病人是因為觸摸到乳房腫塊，就診後才發現。但是振興醫院副院長常傳訓表示，透過自我乳房檢查能摸得到時，腫瘤大都已1-2公分，時效上可能已稍嫌晚了。
常傳訓說，乳癌的常見症狀有疼痛、出現透明或咖啡色血樣的分泌物、出現乳房兩邊不對稱，或是凹陷；有些人可能會出現背痠痛和腋下有硬塊的情形，可能是癌症已經轉移，一定要盡快尋求醫生專業的診斷。
乳癌是多因素的疾病，與遺傳、生活型態都有關係，因此常傳訓提醒女性朋友飲食正常、勿服用過多不必要的藥物，以降低罹癌風險。他也表示，除了靠乳房自我檢查，最好的方式還是透過篩檢，尤其50歲以上的婦女一定要定期做篩檢。目前國健署有補助高危險族群的女性每2年1次乳房X光攝影檢查。常傳訓說，有生育考量的婦女若是擔心乳房X光攝影檢查會有輻射的疑慮，也可透過乳房超音波進行篩檢，以利早期發現、早期治療。
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