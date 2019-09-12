日本上皇后罹乳癌 醫師：最好定期篩檢有利早治療

2019-09-12 12:33 聯合報 記者 聯合報 記者 楊雅棠 ╱即時報導



日本84歲上皇后美智子日前驚傳罹患乳腺癌。由於美智子的乳癌屬於第一期，為癌症分期中最初期，沒有任何轉移，於8日順利完成手術，並於術後復原順利在10日出院。

乳癌高居女性癌症發生率第一名，在今（2019）衛福部公布的年十大癌症中，乳癌更位居第四位，是不容忽視的疾病之一。多半的乳癌病人是因為觸摸到乳房腫塊，就診後才發現。但是振興醫院副院長常傳訓表示，透過自我乳房檢查能摸得到時，腫瘤大都已1-2公分，時效上可能已稍嫌晚了。

常傳訓說，乳癌的常見症狀有疼痛、出現透明或咖啡色血樣的分泌物、出現乳房兩邊不對稱，或是凹陷；有些人可能會出現背痠痛和腋下有硬塊的情形，可能是癌症已經轉移，一定要盡快尋求醫生專業的診斷。