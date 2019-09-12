怎麼吃魚油才能抗憂鬱？台灣、國際專家訂治療指引

2019-09-12 12:31 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



中國醫藥大學身心介面研究中心過去研究發現，深海魚油是治療憂鬱症有效且安全的新療法，為讓醫師與患者精準拿捏劑量，他們召集國際營養精神醫學研究學會（ISNPR）專家小組等專家，共同彙整文獻制訂「Omega-3脂肪酸於憂鬱症治療之臨床指引」，提供臨床醫師參考，也讓憂鬱症患者多一道治療選擇。

平日是否應多吃富含Omega-3脂肪酸的魚類或者魚油保健食品？學者表示，深海魚富含Omega-3脂肪酸，但其體內可能累積較多重金屬與環境荷爾蒙，帶來的益處與害處難評估。市售魚油保健食品則因為相關規範寬鬆，常見含有雜質或標示不明；建議有需要的民眾諮詢專家意見。

中國醫藥大學北港附設醫院教研部教學組長、身心科主治醫師谷大為表示，俗稱為深海魚油的Omega-3脂肪酸為人體所必需，一旦缺乏，可能影響大腦神經系統、心臟、腎臟等正常運作。憂鬱症病人體內的Omega-3脂肪酸濃度往往不足，一是部分基因表現會加速其代謝，另個重要原因是現代飲食高度精緻化，容易使體內Omega-3脂肪酸與Omega-6脂肪酸比例失衡。

谷大為表示，過去三十年來國際累積高等級的臨床實證證實，補充Omega-3脂肪酸有助憂鬱症患者改善症狀，但全球臨床醫師與患者卻缺乏明確指引來拿捏劑量。

有鑑於此，中國醫藥大學身心介面研究中心主持人蘇冠賓集結美國哈佛大學、英國國王學院、日本國家癌症研究中心、澳洲墨爾本大學等七國共十五位學者，共同彙整分析國內外文獻，制訂「Omega-3脂肪酸於憂鬱症治療之臨床指引」，其中包括適用對象、劑量與比例、治療時間長度、副作用監測等。相關論文近日獲國際醫學期刊《心理治療與身心醫學》（Psychotherapy and Psychosomatics）刊登，並列為主編精選論文。

Omega-3脂肪酸含有EPA與DHA等成分，上述指引建議，針對重鬱症病人可以每天投予1-2克的EPA，或是每天投予1-2克的EPA與DHA，後者比例應大於2：1；處方給孕婦、老人、兒童與肥胖病人亦可。

谷大為認為，深海魚富含Omega-3脂肪酸，但市售魚油保健食品則因為相關規範寬鬆，常見含有雜質或標示不明；建議政府也應明訂相關規範，嚴格為民眾健康把關。「平日飲食上，宜減少食用精緻化食物、多吃原型食物，以避免體內Omega-3脂肪酸與Omega-6脂肪酸比例失衡」。