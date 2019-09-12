熟女愛逛街血拚 腳底痛到走不出門竟患足底筋膜炎

2019-09-12 12:28 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



新竹一名40歲唐小姐平時喜歡逛街血拼，因長期頻繁走動又提重物，腳底疼痛不堪，坐下休息也無法改善，半年來痛到只能待在家，就醫後被診斷出罹患足底筋膜炎，經醫師施以「高頻熱凝術止痛」，並建議她穿著舒適鞋墊，現在她又可以重拾逛街樂趣。

台大醫院竹東分院表示，唐小姐過去一周至少逛街3天，每次至少3小時，頻繁走動加上提重物，長期下來腳底開始疼痛不堪，尤其每天早晨起床下地的第一腳特別疼痛，走不到20分鐘腳跟就發脹、疼痛難耐，即使坐下休息也沒有改善，讓本來喜歡出門逛街踏青的她，只能整天待在家，到醫院求診才發現罹患足底筋膜炎。

台大醫院竹東分院骨科醫師黃鼎鈞說，腳的結構側面看起來就像一把弓，而足底筋膜有如弓弦一般，當腳著地時，因為體重會迫使足弓張開，足底筋膜也如弓弦一樣拉長，若有足底筋膜炎就會產生疼痛，有如人體磅秤一樣。

黃鼎鈞指出，急性期發炎初期時要避免久走久站，儘量不要連續走到痛，更要避免提重物，需要24小時穿著鞋墊支撐足弓，避免赤腳，配合吃消炎止痛藥，幾周就會慢慢的改善。

他也強調，當疼痛超過數月甚至半年，就進入了慢性期，生活品質嚴重受影響，且一般的消炎止痛藥等保守治療都已無效，建議可考慮做高頻熱凝術，將支配足底筋膜的痛覺神經傳導及敏感性下降，再透過鞋墊的保護讓足底筋膜慢慢恢復，並養成保護腳底的好習慣，不要過度使用，以免復發。