影／統計顯示：台灣女性面對癌症 較男性主動求助

2019-09-12 12:10 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



據衛福部國健署統計，國人十大死因中，癌症已經連續37年蟬聯首位。得知罹患癌症當下情緒難免受影響，全台癌症資源中心最新統計顯示，平均一天有500人次求助各醫院癌症資源中心，進一步分析發現，求助者中男女比例有落差，台灣罹癌女性主動求助、運用資源的比率較男性高出兩成。

國健署自民國96年起委託癌症希望基金會，輔導醫院推動癌症資源中心，99年起正式補助醫院設置癌症資源中心，讓癌友和家屬得到即時個別化的服務，過去10年來已累計服務逾100萬人次，今舉辦十年有成記者會，並邀請代言人張鳳書與癌友方伶進行經驗訪談。

國健署署長王英偉表示，民眾診斷出癌症時，多會不知所措，因此推動癌症資源中心，期讓罹癌患者在家庭支持下，還有另一層資源協助。

王英偉說，國健署推癌資中心十年，目前全台設有癌資中心醫院家數，從96年的兩家試辦，到99年啟動時的49家，陸續增加至108年的74家，成長近5成，地區分布包含北部28家、中部18家、南部22家及東部6家，交織出綿密的癌症資源網絡。

國健署癌症防治組組長林莉茹表示，據統計，諮詢求助癌資中心的癌友，近九成為初次罹癌，提供癌友需求服務前三名為：尋求社會資源的轉介服務（占43%）、癌症資訊（占33%）及心理支持（占24%）。

另外，求助者中，女性（61%）運用資源的比率遠較男性（39%）為高，凸顯台灣女性在面對癌症時，比較會主動向外求助。