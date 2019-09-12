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影／統計顯示：台灣女性面對癌症 較男性主動求助

2019-09-12 12:10聯合報 記者簡浩正╱即時報導

據衛福部國健署統計，國人十大死因中，癌症已經連續37年蟬聯首位。得知罹患癌症當下情緒難免受影響，全台癌症資源中心最新統計顯示，平均一天有500人次求助各醫院癌症資源中心，進一步分析發現，求助者中男女比例有落差，台灣罹癌女性主動求助、運用資源的比率較男性高出兩成。

國健署自民國96年起委託癌症希望基金會，輔導醫院推動癌症資源中心，99年起正式補助醫院設置癌症資源中心，讓癌友和家屬得到即時個別化的服務，過去10年來已累計服務逾100萬人次，今舉辦十年有成記者會，並邀請代言人張鳳書與癌友方伶進行經驗訪談。

國健署署長王英偉表示，民眾診斷出癌症時，多會不知所措，因此推動癌症資源中心，期讓罹癌患者在家庭支持下，還有另一層資源協助。

王英偉說，國健署推癌資中心十年，目前全台設有癌資中心醫院家數，從96年的兩家試辦，到99年啟動時的49家，陸續增加至108年的74家，成長近5成，地區分布包含北部28家、中部18家、南部22家及東部6家，交織出綿密的癌症資源網絡。

國健署癌症防治組組長林莉茹表示，據統計，諮詢求助癌資中心的癌友，近九成為初次罹癌，提供癌友需求服務前三名為：尋求社會資源的轉介服務（占43%）、癌症資訊（占33%）及心理支持（占24%）。

另外，求助者中，女性（61%）運用資源的比率遠較男性（39%）為高，凸顯台灣女性在面對癌症時，比較會主動向外求助。

癌資中心提供資源為何？癌症希望基金會董事長王正旭表示，癌資中心提供衛教、情緒、社會資源、醫療資源轉介，並針對不同癌別需求，提供癌友所需醫療用品與輔具，如假髮、義乳、頭巾等，也不定期舉辦營養照護講座、病友分享會、DIY課程及音樂會活動，成立全癌和各癌別的病友支持團體，協助癌友能快速方便的取得抗癌相關資源及支持力量。

癌症希望基金會董事長王正旭表示，癌資中心提供衛教、情緒、社會資源等，並針對不同癌...
癌症希望基金會董事長王正旭表示，癌資中心提供衛教、情緒、社會資源等，並針對不同癌別需求，提供癌友所需醫療用品。記者簡浩正／攝影
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國健署99年起正式補助醫院設置癌症資源中心，讓癌友和家屬得到即時個別化的服務，今...
國健署99年起正式補助醫院設置癌症資源中心，讓癌友和家屬得到即時個別化的服務，今舉辦十年有成記者會，並邀請代言人張鳳書與癌友進行經驗訪談。記者簡浩正／攝影
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國健署癌症防治組組長林莉茹表示，諮詢求助癌資中心的癌友，近九成為初次罹癌，提供需...
國健署癌症防治組組長林莉茹表示，諮詢求助癌資中心的癌友，近九成為初次罹癌，提供需求前三名為：尋求社會資源的轉介服務(占43％)、癌症資訊(占33%)及心理支持(占24%)。記者簡浩正／攝影
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癌症國健署罹癌
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