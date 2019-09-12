一個孩子都不能少 教育儲蓄戶7萬弱勢童受補助

2019-09-12 11:27 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



為確保教育機會均等，避免在學學生因家庭經濟突發困境而失學，教育部結合民間資源，建立教育儲蓄戶機制，截至108年7月31日止捐款金額累計達11億多元，累計受補助案例有7萬多件。

教育部已於各教育階段規畫各項就學協助機制，適時給予經濟支持。國民中小學部分，因屬義務教育，依據國民教育法及施行細則規定，公立國民中小學學生免繳學雜費，僅收取代收代辦費。教育部另針對低收入戶、中低收入戶及家庭突遭變故等國中小學生，提供書籍費、家長會費及學生團體保險費等三項代收代辦費用補助，計補助超過30萬人次、1億8619萬4615元。

另補助學校辦理兒童課後照顧班，其中計補助低收入戶、身心障礙及原住民等學生6萬9616人次，經費2億8090萬893元；同時，也補助弱勢學生課後照顧至夜間（夜光天使點燈專案計畫），開辦636校次、704班次、參加學生數計9423人次，補助經費計1億292萬7160元。此外，為協助經濟弱勢學生午餐，每年補助21億，每年約有45萬人次受益。

有關高中職部分，針對低收入戶、中低收入戶、特殊境遇家庭子女孫子女補助學雜費減免8萬8282人，計9億6036萬8411元，另並補助低收入戶、中低收入家庭學生就學貸款利息1萬6846人次，計7881萬2872元。

有關大專院校部分，為協助大專校院弱勢學生就學，減輕其就學負擔，已提供學雜費減免、大專校院弱勢學生助學計畫助學金、就學貸款及高等教育深耕計畫弱勢協助等措施，其中學雜費減免計補助23萬7055人次，經費60.96億元；大專校院弱勢學生助學計畫助學金計補助6萬4837人，經費17.21億元；就學貸款補助利息計47萬1909人次、經費23.54億元；高等教育深耕計畫弱勢協助經費計8.43億元，總經費計110.14億元。