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一個孩子都不能少 教育儲蓄戶7萬弱勢童受補助

2019-09-12 11:27聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

為確保教育機會均等，避免在學學生因家庭經濟突發困境而失學，教育部結合民間資源，建立教育儲蓄戶機制，截至108年7月31日止捐款金額累計達11億多元，累計受補助案例有7萬多件。

教育部已於各教育階段規畫各項就學協助機制，適時給予經濟支持。國民中小學部分，因屬義務教育，依據國民教育法及施行細則規定，公立國民中小學學生免繳學雜費，僅收取代收代辦費。教育部另針對低收入戶、中低收入戶及家庭突遭變故等國中小學生，提供書籍費、家長會費及學生團體保險費等三項代收代辦費用補助，計補助超過30萬人次、1億8619萬4615元。

另補助學校辦理兒童課後照顧班，其中計補助低收入戶、身心障礙及原住民等學生6萬9616人次，經費2億8090萬893元；同時，也補助弱勢學生課後照顧至夜間（夜光天使點燈專案計畫），開辦636校次、704班次、參加學生數計9423人次，補助經費計1億292萬7160元。此外，為協助經濟弱勢學生午餐，每年補助21億，每年約有45萬人次受益。

有關高中職部分，針對低收入戶、中低收入戶、特殊境遇家庭子女孫子女補助學雜費減免8萬8282人，計9億6036萬8411元，另並補助低收入戶、中低收入家庭學生就學貸款利息1萬6846人次，計7881萬2872元。

有關大專院校部分，為協助大專校院弱勢學生就學，減輕其就學負擔，已提供學雜費減免、大專校院弱勢學生助學計畫助學金、就學貸款及高等教育深耕計畫弱勢協助等措施，其中學雜費減免計補助23萬7055人次，經費60.96億元；大專校院弱勢學生助學計畫助學金計補助6萬4837人，經費17.21億元；就學貸款補助利息計47萬1909人次、經費23.54億元；高等教育深耕計畫弱勢協助經費計8.43億元，總經費計110.14億元。

教育部自97年起推動「學校教育儲蓄戶」，輔導全國高級中等以下學校開立專戶，學校如遇校內經濟弱勢學生有無力負擔學習相關費用之情形，可透過教育部設立之教育儲蓄戶網路平台，向民間團體或社會大眾募捐，以協助低收入戶、中低收入戶、家庭突遭變故或其他特殊狀況造成家庭經濟困難的學生，獲得學費、雜費、代收代辦費、餐費或其他教育相關的生活費用扶助，結合中央、地方政府與社會大眾力量，持續營造教育機會均等環境。截至108年7月31日止捐款金額累計達11億6589萬7719元，累計受補助案例計7萬1456件。

教育部。本報資料照片
教育部。本報資料照片
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低收入戶教育部
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