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不只有大選新聞 35個新聞傳播機構發動關注氣候變遷

2019-09-12 11:19聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

「氣候行動高峰會」9月23日將於紐約聯合國總部召開，政大傳播學院希望聯合同樣關心...
「氣候行動高峰會」9月23日將於紐約聯合國總部召開，政大傳播學院希望聯合同樣關心此議題的傳播學界與媒體，發揮媒體的輿論責任，共同報導、評論、製作台灣與全球的氣候暖化議題。記者杜建重／攝影
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氣候變遷是最迫切、涉及人類萬物存亡絕續的重要環境與政治議題，且沒有人是局外人。」由政大傳播學院擔任主要發起單位，邀集聯合報等國內35個媒體機構、學術單位等，在聯合國氣候高峰會前一周起，發揮媒體輿論責任，報導氣候暖化議題，別再只是陷入大選新聞泥淖，「台灣作為地球公民一員不應失職」。

格陵蘭的冰層繼續快速融化、巴西亞馬遜雨林的野火繼續蔓延。台灣荔枝樹今年不開花、芒果產量驟降，去年減碳在56國倒數第五。全球高溫現象年復一年的嚴重，海平面不斷上升；而氣候暖化帶來糧食價格提高，讓全球出現更多的飢民。

政治大學傳播學院院長郭力昕表示，「氣候行動高峰會」9月23日將於紐約聯合國總部召開，美英等國目前有170餘家平面與電子媒體聯合發起活動，從峰會前一周的9月16日開始，邀請全國新聞界依據各自的條件與形式，連續一周以重要的版位或時段，顯著報導或評論氣候相關議題。

「台灣作為地球公民的一員，不應該失職。」郭力昕說，台灣決定跟進，聯合國內的傳播媒體和學界單位，希望在下周一至23日，能夠有些顯著的篇幅或是重要時段露出氣候方面的報導。「學界和媒體有責任讓執政和在野團隊，真正的政治議題在這裡，而且更加迫切。」

郭力昕表示，國內21家平面、電子與網路媒體機構，「媒體負責人都親自拍板響應支持」，另有14所新聞傳播學術單位，共35個具代表性的主要機構，應允作為此新聞行動的共同發起者，並且願意在各自的媒體空間製作相關新聞報導。

郭力昕說，希望這次媒體聯合行動，不只是一次煙火或是大拜拜，而是希望可以超越政黨政治、顏色認同，持續在社群媒體上串連推播，讓氣候議題不斷滾動、擴大相關的資訊流通和深入討論，進而影響台灣的環境與經濟政策。也希望藉由這次發起活動影響朝野政黨，在2020競選政見中，有一些與氣候政策有關的政見。

政大新聞系主任劉慧雯說，從過去三、四年開始，傳播學界有好幾本刊物已經做氣候變遷主題，台灣民眾從2015年開始注意到氣候變遷是非常核心，且與生活息息相關。

劉慧雯表示，一般閱聽人最欠缺的是「導引式」的資訊內容，「除了垃圾分類或隨手關燈，我們還能做什麼？」中小學老師也向她表達，希望媒體能夠多報導相關科學基礎知識和資訊。

卓新獎基金會執行長邱家宜說，現在和未來的幾個月，新聞氛圍陷入總統大選新聞戰的泥淖、不可自拔，這是現實的困境，但在這個關口上，氣候變遷對台灣造成的影響，比任何一場大選都要重要，媒體應該發揮議題設定的能力，為現在的處境開一扇窗，「大家要集體勇敢，力量是無敵的。」

中央廣播電台董事長平路說，環境議題是媒體最重要的義務和責任。媒體如果盡了責任深化，環境議題才有可能成為政策的部分，或是企業決策重要的考量，而不只是純粹道德化的議題。

聯合報副主任賴昭穎表示，聯合報針對氣候變遷議題進行過許多深度報導，包括對於蔬果雜糧產量，將氣候變遷的影響在人人家中餐桌上具象化；極端氣候下台灣農業地圖面臨史上最大挪移；從綠建築實踐生活中的節能減碳；「都市在發燒」專題到新加坡、日本採訪，為台灣提出改善熱島效應的解方，以便及早調適氣候變遷；願景工程6月首度大型民調，發現近六成民眾並不了解台灣能源轉型路徑，進一步點出目前非核家園的困境；專訪歐盟前官員、農漁業專家法蘭茲費雪勒（Franz Fischler）來台，分享歐盟如何對抗氣候變遷。

賴昭穎說，聯合報預計推出「建構韌性農業」專題。氣候變遷對農漁業衝擊最大，台灣準備好了嗎？天災農作物補助金額愈來愈高，建構「韌性農業」對抗氣候變遷勢在必行，聯合報將盤點台灣農業部門未來措施，找出台灣還可以做什麼。

氣候變遷聯合國政大
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