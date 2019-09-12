女子罹患「馬尾症候群」 小便變遲鈍

2019-09-12 10:45 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



一名四十多歲女子2年前罹患椎間盤突出的毛病，因症狀不明顯，平日也沒多加注意，日前她因雙下肢麻痛，不良於行，且臀部有麻木刺痛感，小便的感覺也變得遲鈍，才到衛福部立苗栗醫院就醫，醫師診斷出病患為「馬尾症候群」，隨即安排緊急手術減壓，取出長達6公分的椎間盤，病人術後尿液的感覺恢復，但因神經受損嚴重，麻木和無力的症狀雖有改善但仍存在，目前仍接受術後的復健治療。

苗栗醫院指出，病患約在就醫前10天，開始覺得腰痠背痛，幾天後雙下肢也開始麻痛，無法走路，且臀部麻木刺痛，漸漸連小便的感覺都變得遲鈍了，才驚覺事態嚴重，前往苗栗醫院神經外科求診。

苗栗醫院神經外科醫師吳聖文醫師指出，人體在腰椎一、二節以上是脊髓，以下就變成一條條神經，就是所謂的「馬尾」，如這部位受到嚴重壓迫，開始會出現坐骨神經痛的症狀，嚴重一點，臀部會刺痛麻木，最後失去知覺，再不處理會出現大小便都無感覺的症狀，甚至下半身癱瘓，這個症候群通常發生在腰椎四、五節間，或腰椎第五節及薦椎第一節間。

吳聖文表示，要診斷馬尾症候群，除透過醫師詳細的理學檢查，包括感覺皮節分布的評估、肌力測試、肌腱反射等，還必須透過X光、電腦斷層及核磁共振，進行最後的確定診斷。

他指出，治療上，如影像學表現出嚴重壓迫，臨床上出現類似馬尾症候群的情形時，儘速向神經外科醫師求診是必要的，因為若是單純的坐骨神經痛表現，此時開刀處理通常不會有太多後遺症，如果等到臀部麻木刺痛甚至無知覺，或大小便無感覺甚至下肢無力時再處理，通常會留下神經損傷的後遺症，拖太晚處理，甚至可能下半身癱瘓，終身需要導尿管，非常辛苦。