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小女孩炸死自己！怪怪影音入侵 小心孩子模仿

全台這水庫最常「抓交替」？ 原來水底藏著它…

這些動作沒做好 小心中秋佳節烤肉大掃興

2019-09-12 09:40聯合報 記者趙容萱╱即時報導

中秋佳節即將來臨，很多民眾三五好友烤肉聚餐助興。台中市衛生局說明，依疾管署近3年統計資料顯示，中秋節後全國急診腹瀉就診人數攀升，提醒民眾烤肉聚餐要注意飲食衛生，調理食物、進食前、如廁後要勤洗手，食物也要充分加熱再食用，並使用公筷母匙，以免腸胃炎找上門掃興。

台中榮總重建整型外科醫師陳彥瑋說，台中榮總每年約有十例因感染海洋弧菌造成壞死性筋膜炎就診，海洋弧菌寄生於蚵仔、生蠔、蝦蟹、海水魚類，是造成壞死性筋膜炎的常見致病菌。他建議，中秋節烤肉聚餐若處理未煮熟的甲殼類海鮮、魚類等食材，要特別注意，例如交由專業處理，或戴上手套防護，避免被刺傷。

衛生局表示，腹瀉等腸胃道感染疾病主要為糞口途徑傳播，可透過被病毒或細菌汙染的食物、水等感染，如食用未充分加熱的蛋類，可能會有沙門氏菌感染的風險；生食受汙染水域生產的貝類，容易感染如諾羅病毒、腸炎弧菌、霍亂弧菌等多種致病源而造成腹瀉、噁心、嘔吐、腹痛、發燒、頭痛及虛弱等。

衛生局長曾梓展呼籲，中秋假期烤肉聚餐須注意調理食品前後都要徹底洗淨雙手，有傷口先包紮；食材要新鮮衛生，用水也必須乾淨無虞；要用不同器具處理生熟食，避免交互汙染；食品中心溫度要超過70℃，細菌才容易被消滅；保存溫度要低於7℃，才能抑制細菌生長，且室溫下不宜久置等預防食品中毒5要原則。

有關腸胃炎防治資訊可至疾病管制署全球資訊網( https://www.cdc.gov.tw )查詢，也可撥打免費防疫專線1922或0800-001922洽詢。

醫師陳彥瑋建議，民眾處理甲殼類、魚類等海鮮要特別注意。記者趙容萱／攝影
醫師陳彥瑋建議，民眾處理甲殼類、魚類等海鮮要特別注意。記者趙容萱／攝影
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衛生局中秋節台中榮總
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