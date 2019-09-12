台中腸病毒疫情竄高峰 就診人數6都最多

2019-09-12 09:39 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



中部台中、彰化和南投3縣市腸病毒疫情拉警報！根據疾管署監測資料，開學後，中部3縣市腸病毒就診人次都突破流行閾值（門檻值），進入流行高峰期，其中又以台中上周就診3831人，6都最多。台中市衛生局統計到前天，幼兒園有36班停課，托嬰中心8班停課。

根據疾管署監測資料顯示，台中市8月25日至31日腸病毒就診3896人，上周就診3831人，連2周超過流行閾值1900人；彰化上周腸病毒就診1254人，超過流行閾值720人，共計有4班幼兒園停課；南投縣8月25日至31日480就診，上周447人就診，也是連2周超過流行閾值260人。

台中市衛生局統計，台中今年到9月，累計6名腸病毒重症，其中龍井4歲男童，和豐原8個月大女嬰上周確診，女嬰已康復出院，4歲男童仍在加護病房救治中。

台中市衛生局說，開學後，學童上學接觸增加，腸病毒進入流行高峰期，提醒學校和家長教導孩子勤洗手，回家後要洗手、更換衣物，避免傳染給家中幼童，並落實學童健康監測，感染腸病毒學童應請假在家休息至少7日，避免疫情在校園擴散。