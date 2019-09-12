朝日新聞暌違74年來台辦活動 兩大董座促圍棋界盛事

2019-09-12 09:36 聯合新聞網 文章提供／遠見



林文伯當年因為這項賽事，拿到獎金18萬元成為創業第一桶金，才有今天的矽品。圖片提供／遠見 分享 facebook 究竟是誰有這個能耐？竟讓有日本「左派之王」之稱的《朝日新聞》，為了他，打破戰後「不來台」紀錄，首度在台舉辦大型活動？

這二天，台灣圍棋界很熱鬧！9月9日晚上，台北遠企飯店宛如上演一場圍棋界的名人秀，矽品董事長林文伯、中環董事長翁明顯夫婦、日本《朝日新聞》文化部部長丸山玄則、旅日棋王王銘琬與劉黎兒夫妻、海峰棋院院長林敏浩、趨勢科技共同創辦人陳怡蓁，以及圍棋名將林漢傑、謝依旻、黑嘉嘉等人，難得齊聚一堂。

原來是有日本圍棋三大頭銜賽之稱，獎金高達3100萬日圓（約903萬台幣）的「名人賽」，首度移師台灣舉辦，於9月10日至11日進行為期二天的第44屆名人賽第二局防衛賽。

主辦單位《朝日新聞》文化部部長丸山玄則指出，2002年日本舉辦最後一場海外對局「名人賽」，時隔17年後，來台「海外開戰」。旅日多年的王銘琬也透露，這是《朝日新聞》在二次世界大戰後，暌違74年首度來台舉辦大型活動，意義非凡。

而背後的關鍵人物，便是爭奪名人賽冠軍的台灣旅日棋士張栩。

台灣旅日圍棋好手不少，唯獨張栩，除了是海峰棋院創辦人林海峰的「關門弟子」，還是已故清大前校長沈君山的義子、中環董事長翁明顯的乾兒子。可說是「集三千寵愛於一身」，壓力自然也不小。

五歲熟背撲克牌牌路，六歲跟翁明顯、沈君山對奕圍棋；九歲赴日，成了林海峰的「關門弟子」。21歲，張栩已創下日本棋院本因坊最年輕的挑戰者紀錄，更是最年輕的「五冠王」。但人生卻在30歲那年獲得日本七大棋賽頭銜攀頂後，遭遇瓶頸。

2013年，張栩33歲，輸掉所有冠軍「頭銜」後，黯然結束近20年旅日生活，帶著妻小返台。中華職業圍棋協會理事長何信仁分析，跟所有運動一樣，30歲後隨體力、腦力逐漸走下坡，年齡是圍棋選手最難克服的障礙。

沒想到，返台後，愛上攀岩的張栩，發現不管是攀岩或下棋，都需要超強體力，過程也需要謹慎佈局、步步為營。藉攀岩重拾信心後，去年，他不但重返名人賽，更在所有人都不看好下演出「逆轉勝」，被稱為「王子復仇記」。

今年，對上日本圍棋界最閃亮的新秀，年僅19歲的芝野虎丸。林文伯分析，圍棋比賽需要絕佳的體力，張栩雖曾是日本圍棋史上第一位「五冠王」，如今，39歲的他，要在年輕世代崛起的棋界，捲土重來，實屬不易。

林文伯透露，會出錢出力，促成這次棋賽移師張栩的故鄉台北舉辦，當然是期盼透過比賽，讓更多台灣人認識圍棋，甚至愛上圍棋。

這幾年，林文伯推廣圍棋不遺餘力，除每年贊助約3000萬元培育選手交流比賽外，更捐贈660萬給交大「CGI圍棋程式」團隊，發展AI人工智慧。

其實，林文伯的人生與事業，受圍棋影響至鉅，可以說如果沒有圍棋，就沒有今天的矽品。

林文伯就讀交大電子物理系就展露圍棋實力。24歲那年，他奪得《台灣新生報》舉辦的台灣首屆名人賽冠軍的18萬獎金，成了創業的第一桶金。爾後，更以圍棋中領略的「步步為營」「積小勝為大勝」來經營事業，並逐步建構起如今的矽品。

而張栩則在暌違6年後，跌破眾人眼鏡，去年還能以38歲「高齡」，在名人賽連續七局對奕中，搶先拿下「四勝」，重登「棋王」寶座，寫下激勵人心的故事。今年，名人賽一開戰，張栩先聲奪人，贏得首局勝利，棋界分析，若能連下二城，在被視為最關鍵的「第二局」繼續勝出，將造成對手極大壓力，奪冠機率大增。

今年，張栩能否順利穩住名人賽冠軍寶座？ 就看9月11日下午，張栩能否在這關鍵的一戰中勝出。

（作者／林鳳琪 攝影／林鳳琪 本文出自2019.09.11《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）