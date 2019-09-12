彭啟明：今年中秋連假台灣有難得的好天氣

2019-09-12 07:47 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



天氣風險管理公司總經理彭啟明說，中秋假期通常在颱風旺季，今年對台灣而言是難得好天氣，適合戶外活動。但下周起很有機會發展出其他系統，不過充滿不確定性。

彭啟明在臉書發文指出，在菲律賓東方的大低壓帶，持續有熱帶性低氣壓正在發展中，但低壓的範圍太廣，直徑都超過兩千公里，內部的發展比較慢，結構仍然很鬆散，還需要一些時間調整。他說，昨天清晨日本氣象廳發布為熱帶性低氣壓，但可能還要一兩天會不會增強為颱風，接近日本琉球附近時，日本氣象廳會不會因此發布預警。

他說，就氣象預報的綜觀分析來看，預期低壓的位置可能稍微逆時針轉彎，位置轉換為東北西南向，會順著大低壓帶往西北移動，未來幾天將逐漸往台灣東部到琉球附近海面接近。

彭啟明說，因為距離台灣尚遠，周五、六不受到影響，持續穩定的天氣類型，只有靠山區偶有零星局部陣雨，中午溫度較高，早晚較舒適。

他表示，下周日隨低壓系統或是颱風接近東方海面，不排除外圍的環流帶動下，北部東半部迎風面偶有地形陣雨。他說，但大致上，今年中秋連假對台灣而言，是很難得的較好天氣。

彭啟明說，上周不少人看到預測模式發現中秋有颱風開始，中秋颱的訊息就不斷出現，如今可以看出颱風預測的在一周後變動度本就很高，下周在低壓帶內的發展，很有機會再發展出其他系統，但各種預測模式分歧，要持續觀察留意。不確定太高下的訊息下，無法避免造成群眾集體恐慌，造成農產品價格的波動。