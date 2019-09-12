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獨／正宮再刊聯合報頭版勸退小三！氣到忍無可忍的原因曝光

今明秋老虎 吳德榮：下周二、三天氣視颱風動向而定

2019-09-12 07:36聯合報 記者雷光涵╱即時報導

天氣專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，熱帶系統受季風低壓環流導引，雖有發展成颱風機率，不過靠近台灣的時間延遲了，所以中秋節期間離台灣還遠，至於下周的情況，還有待觀察。

吳德榮表示，熱帶低壓在菲律賓東方海面，受季風低壓環流東北緣的導引，呈現「擺線」運動。今、明兩天有發展成「颱風」的機率。但在秋節連假期間對天氣無影響。連假過後，部分系集模擬的路徑離台灣很近，雖占少數，仍不宜忽略。整體而言，下周系集模擬的路徑很分散，顯示不確定性很高，應持續觀察最新模式的調整。

他說，今、明（12、13）日為秋老虎的天氣型態，天氣穩定，各地大多為晴時多雲，白天熱、紫外線強，注意防曬。僅迎風面北海岸、東北角有零星短暫降雨；中南部山區午後亦有局部短暫陣雨的機率，但影響範圍小、時間短，很不明顯。今日氣溫：北部24至36度、中部23至35度、南部23至35度、東部23至36度。

中秋節天氣方面，吳德榮說，周五夜晚各地大多為晴時多雲，唯在東北風迎風面的大台北及東北部雲量略增；東北角、北部山區有零星降雨的機率。周六至下周一水氣漸增，各地仍大多為多雲時晴的天氣；中南部山區午後有局部短暫陣雨或雷雨，少部分平地受影響；迎風面大台北及東北部雲量漸增，有零星短暫雨的機率，尤其北海岸、東北角及北部山區；下周日、一北台灣氣溫略降。下周二、三（17、18日）的天氣，得視熱帶系統的動向而定，需持續觀察。

中央氣象局說，今天仍舊受太平洋高壓影響，各地大多為晴到多雲的天氣，僅基隆北海岸及東半部地區偶有零星雨，中午過後在山區、近山區亦有小範圍雷陣雨；天氣依舊悶熱，尤其桃園、新竹、苗栗、金門一帶要注意36度左右高溫，各地紫外線指數也容易達到過量甚至危險級，外出請做好防曬措施並多補充水分。

中央氣象局說，各地紫外線指數也容易達到過量甚至危險級，外出請做好防曬措施並多補充...
中央氣象局說，各地紫外線指數也容易達到過量甚至危險級，外出請做好防曬措施並多補充水份。本報資料照片
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中秋節吳德榮紫外線颱風
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