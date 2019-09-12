衛生所護理長兼當CALL客妹 為了殲滅這疾病

2019-09-12 06:53 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



「沈默的器官」肝臟，除非病入膏肓否則患者幾乎不會發現，一般住在都市的民眾，病識感就不多，更何況是居住在醫療資源不足的偏鄉。為了增加篩檢率，各鄉鎮衛生所幾乎動員所有人，採取類地毯式篩檢，據統計，桃園復興鄉B、C肝潛在個案約136名，籍在人在約100人，篩檢後檢驗異常者多達72位。

台灣堪稱肝病大國，隨著C肝新藥問世，健保署納入新藥給付，衛福部長陳時中也喊出2025消滅C肝，C肝辦公室推出「山地型原鄉C肝完治試辦計畫」，針對盛行率高的原鄉，提高篩檢率進而精準投藥，達到消滅我國C肝的目標。

桃園復興鄉衛生所護理長吳秋蘭說，山上民眾健康意識較低，許多長輩不太曉得B、C肝是什麼，也不會主動檢查，今年配合「山地型原鄉C肝完治試辦計畫」，時常得當「CALL客妹」，提醒長輩要做檢查，目前山上的民眾，多為酒精肝的患者，也配合林口長庚的駐點醫師，協助他們服藥改善疾病。

林口長庚胃腸肝膽科主治醫師鄭雅婷說，從6年前開始上山駐點至今，山上居民對於肝病，已經開始有進一步的認知，只要通知要追蹤，幾乎都會準時到衛生所或是巡迴醫療點追蹤，但是生活習慣仍難改變，病情常會復發，山上的醫療資院又相對不足，使許多患者病情一旦加重就得下山治療。