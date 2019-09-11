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長照機構住民遲來的補助 每月數千元 4萬人受惠

2019-09-11 23:51聯合報 記者李樹人陳雨鑫／連線報導

過去住機構的長輩被排拒在長照2.0大傘之外，衛福部長陳時中昨天宣布，未來擬將採取...
過去住機構的長輩被排拒在長照2.0大傘之外，衛福部長陳時中昨天宣布，未來擬將採取定額補助方式，減輕機構住民經濟負擔。 記者林俊良／攝影
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重度失能失智者因照顧難度高，必須住進住宿式機構，估計全台逾八萬人住在機構，每月三萬至五萬元的費用，成為家庭沉重負擔。衛福部陳時中昨天出席「國際慈濟人醫年會」宣布，擬採取定額補助，每月數千元，直接撥給機構，預計四萬多人受惠。

五年花三百萬拖垮子女

長照2.0是蔡政府重要政策，但最為人詬病的就是政府無視住機構民眾的需求與壓力，這群人被排除在長照大傘之外。本報願景工程「錢進長照路」及「長照，沒有英雄」曾以「長照帳單」的角度報導，住進機構的長輩五年花費近三百萬元，中年子女花光積蓄，經濟窘境若無法獲得正視，兩代同垮恐成難以避免的命運。

一年可抵十二萬免稅額

長照2.0實施第三年，政府終於正面回應。陳時中昨天指出，針對「長照2.0升級版」，衛福部長照司擬定「機構照護補助」措施，採取定額補助，已向行政院提報多個版本，待行政院公布上路後，住宿型養護機構費用一年可抵扣十二萬元所得稅免稅額，每月還能減免數千元費用。

陳時中指出，目前衛福部僅針對中低收入戶、身心障礙、符合安置資格等失能失智者，補助住宿式機構費用。以台北市為例，如符合低收入戶，可獲全額補助，如為中低收入戶或家庭總收入平均分配全家人口金額未達當年度每人每月最低生活費兩倍，則補助七成五。

現行限三大類補助對象

陳時中表示，排除上述三大類補助對象，仍有四萬多住宿式機構住民未能獲得補助，新制上路後，每個月可獲得數千元定額補助津貼，儘管不多，但能稍減負擔。值得一提的是，這筆補助不會進到住戶或家屬的戶頭，而是直接提撥至機構，以減少不必要的紛爭。

住宿式機構每月補助津貼可能超過一萬元嗎？陳時中並未正面回應，只說，「因人數眾多，須多方考量」，衛福部提交多個版本，最近行政院就會拍板定案。

「長照2.0升級版」強調在地老化，但衛福部又打算補貼住宿式機構費用，兩者有所衝突。對此，陳時中解釋，在地老化、社區活躍為主要核心原則，但他走訪各地，發現住宿式機構有其必要性，因此規畫此項補助措施。

未來將以長照經費支付

衛福部長照司副司長周道君表示，目前每年核定長照經費約三百卅億元，主要來自菸稅、遺贈稅、部分房屋合一稅，未來若補助住宿機構經費，仍可在長照經費中支付，毋需額外編列預算，提報給行政院版本的補助方案中，有排富版本，但最後定案仍待行政院裁定。

陳時中說，全國現有住宿式機構共十一點五萬個床位，目前約用了八點五萬多床，「長照2.0升級版」規畫兩大重點，除了補助費用增加可負擔性，也考慮可近性，目前共有十多家部立醫院籌設住宿式機構，另在偏鄉地區興建八十八處住宿養護機構。

長照陳時中衛福部老化失智願景
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