長庚砸大錢 免費提供復興鄉患者打玻尿酸

2019-09-11 22:38 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



林口長庚長期支援桃園復興鄉醫療，進駐華陵醫療站，當地居民年齡多在65歲以上，加上務農，膝關節退化嚴重，為了降低當地居民舟車勞頓下山就醫的時間，董事長王瑞慧從3年前開始，宣布提供當地膝關節退化的患者，免費施打玻尿酸，減輕疼痛，此舉也讓華陵醫療站復健科求診人次位居所有科別第一名，甚至吸引山下患者特地上山施打。

根據華陵醫療站統計，今年度各科求診人次，兒科87人次、眼科223人次、婦產科43人次、腸胃科102人次、復健科459人次，復健科居冠，林口長庚復健科主任裴育晟說，可能與退化性關節炎盛行率高，且林口長庚免費提供玻尿酸施打有一定的關係。

裴育晟表示，退化性關節炎幾乎是所有人在老化過程中都會面臨到的疾病，復興鄉的民眾又以務農維生，高齡又過度使用膝關節，也讓當地退化性關節炎的患者居高不下，過去礙於山上醫療資源不足，即使被確診為退化性關節炎，患者仍得下山就診。

當患者在山上被退化性關節炎折磨到痛得受不了時，醫師也沒辦法做些什麼，他說，健保針對玻尿酸的給付規定相當嚴苛，必須是連續接受半年治療後無效者，才能免費施打，裴育晟說「他們平常都沒時間下山了，怎麼可能符合連續半年治療無效的規定」，若要自費施打玻尿酸，一劑就得花上1000元。

當地多數的長者，都是仰賴政府每個月核發的3600元老人津貼過活，要他們額外花1000元施打玻尿酸，幾乎是不可能，統統選擇忍痛過生活。裴育晟說，董事長也是因為看見復興鄉民眾就醫困難，3年前就開始免費替有需要的患者，施打玻尿酸，所有自費的費用由長庚負擔。