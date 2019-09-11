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被蔡英文告 賀德芬：台大法律系總不能把總統教好

想送機構送不起 他上班時用監視器偷看臥床母親

2019-09-11 22:28聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

機構補助限定中低收入戶，使多數家庭拿不到長照補助，政府未考慮將家屬送進機構照顧，常是家中人手不足，子女礙於工作才無奈將長輩送進機構，經濟負擔不亞於中低收入戶，加上我國照顧觀念保守，無奈將家人送進機構還得被親友冠上「不孝」惡名，反而成為長照中「最被漠視的一群人」。

身為獨身女的Ann，爸爸失智臥床、媽媽曾中風又嚴重骨鬆，媽媽為了照顧爸爸罹患憂鬱症，父母一同邁入疾病的漩渦中，為了穩定媽媽的狀況，決定選擇照顧其中一人，將爸爸送進機構成了唯一個選擇。

台北市銀髮族長期照顧發展協會理事長吳第明說，這類的故事，幾乎天天在機構上演，長照卻遲遲不願對這群人伸出援手，如今終於提案補助，但金額對於這些家屬而言，可能只能補到皮毛。

90多歲的王奶奶臥床十年，身為家中獨子的王先生，每月薪資約四萬，為撐起家中經濟，決定將媽媽送近機構，無奈機構的起價就是他的月薪，只能採取最危險的方式照顧媽媽，每天上午11點至下午2點申請居服員，兩點後至他下班前的空窗期，透過安裝在家中的監視器，邊工作邊監看媽媽，如此十年，每天都提心吊膽，他直言，若政府願意補助機構費用，他絕對不會選擇這麼危險的方法照顧媽媽。

八十多歲的陳奶奶失智又行動不便，當她還行動自如時，多次迷路，兒子、媳婦常赴警局找人，前年陳奶奶因為一次摔跤無法再走路，但子女平日都必須上班，更難貼身照顧，討論後將媽媽送進機構，每月基本開銷約三萬上下，媳婦陳小姐說，政府補助雖能補貼些許，但幫助有限，不希望所有長者都送機構靠補助過活，未來可能會造成年輕人稅賦大增。

對於經濟弱勢的家庭來說，這筆定額補助其實是看得到吃不到，吳小姐的奶奶在八十多歲後頻繁跌倒骨折，失智症狀急速加劇，由六十五歲的吳媽媽自行照顧，因為吳媽媽每個月只有兩萬多元收入，根本送不起機構。

吳小姐表示，幾千元的定額補助可能連買紙尿布都不夠，不得不承擔照顧工作的弱勢家庭照顧者，也不會因為這筆補助就能解脫。

●更多長照、失智相關訊息，請看：

失智・時空記憶的旅人（Dementia）

https://www.facebook.com/NTCDementia/

●長照專線：1966、家庭照顧者關懷專線：0800-507-272

目前機構補助限定中低收入戶，使多數家庭拿不到長照補助，加上我國照顧觀念保守，無奈...
目前機構補助限定中低收入戶，使多數家庭拿不到長照補助，加上我國照顧觀念保守，無奈將家人送進機構還得被親友冠上「不孝」惡名，反而成為長照中「最被漠視的一群人」。 記者杜建重／攝影
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失智症長照
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