避免照顧悲劇 家總：納入機構照護更彈性

2019-09-11 22:27 聯合報 記者 聯合報 記者 楊雅棠 ╱即時報導



照顧悲劇頻傳，根據家庭照顧者關懷總會統計相關報導，從民國100年的兩件，逐步增加，106年增加至11件，107年更增至20件。對於住宿型機構可望獲得補助，家庭照顧者總會指出，照顧悲劇集中在中重度需要住機構的兩成長照家庭，這些家庭負擔沉重，本來就應該優先補助，

家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧表示，全台約八十萬失能、失智及身心障礙者人口中，約有兩成為重度失能的受照顧者，不適合居家照護。

她表示，不論是家庭照護設備無法滿足重度患者需求，或長時間照護造成照顧者崩潰，都有住宿型照護機構接手的必要。機構式照護服務若能納入長照補助範圍，將能提供長照家庭有更多元的選擇，因應不同的失能階段。

至於強調在地老化，衛福部又打算補貼住宿式機構費用，兩者是否有所衝突。陳景寧認為「並不衝突」，這只是增加混搭服務的一個選項。她解釋，雖然長照2.0強調「延長在家的時間」，但是隨病情變化到比較嚴重程度，總有會走到需要全天候機構式照顧的時候。在平均9.9年的照顧歷程中，善用居家、日照「省錢又能維持長輩生活自理能力」，並思考重度階段「何時放手給機構照顧」，因應病情變化彈性調整和混搭不同的照顧安排，對長輩跟照顧者都好。

●更多長照、失智相關訊息，請看：

失智・時空記憶的旅人（Dementia）

https://www.facebook.com/NTCDementia/