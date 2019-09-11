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長照機構補助將上路 學者：應依失能程度補助

2019-09-11 22:25聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

住宿型機構補助近期將拍板定案，學者多數贊同政府踏出第一步，即使補助可能不滿萬元，但仍可減輕一些負擔。專家建議，機構補助上路初期，身障補助及住宿機構補助可重複請領，後期再依照長照財源以及失能程度，調整補助多寡，否則將會有資源分布不公的情形發生。

住宿機構補助早在二、三年前就已積極被討論，由於各家收費不一，也使補助方針難以定案。衛福部曾提出辦理公辦民營住宿機構，穩定市場價格後，再討論補助，但隨著愈來愈多家庭照顧者全天獨自照顧中重度失能、失智患者，不願送機構，只因為怕沒了補助，咬牙硬撐，反而助長長照悲劇，政府於是在公辦民營機構尚未成型前，先討論機搆補助。

台灣居家服務策略聯盟理事長林金立表示，政府願意踏出第一步，值得讚許，不過現行機構住民，未依照失能等級畫分，統一補助恐有些不公，建議補助仍須搭配失能等級（CMS），應比照長照二點Ｏ依照失能等級給予不同的服務額度，以目前最輕度的二等級來看，補助約一萬兩千多元，機構補助未來應以此方式來做補助。

國立陽明大學衛生福利研究所專任教授吳肖琪說，長照資源有限，我國並未向國人開徵長照稅，大餅就這麼大，長照2.0砸了大筆費用在居家及社區服務，排除機構，應該重新調整資源分配，她也同意機構補助應該要依照失能等級，否則會出現其他的亂象。

台北市銀髮族長期照顧發展協會理事長吳第明表示，住宿機構費用平均落在三萬到五萬元之間，講求高品質的機構，每月收費也可能逾十萬，政府踏出第一步後補助一萬元以下，認為無不小補，建議符合機構補助者，可重複請領身障補助，後續依照長照階段性的政策，調整機構補助。

他批評長照一直以來將社區、居家、機構切得乾乾淨淨，反而讓機構被排斥在社區之外，甚至還成了嫌惡設施，他認為，機構能提供廿四小時服務，家中人手不足或是無法照顧者，機構會是照顧的好選項，政府也應該協助宣傳，否則固守在家庭照顧，反而會增加更多悲劇。

衛福部長照司副司長周道君表示，依照提報到行政院的方案，暫時不討論失能等級，反而是討論補助的機構，初步不會將安養機構列入，主要是補助養護以及護理之家，這兩類的機構，多收中重度失能、失智的患者，也毋需再做失能評估，補助的方式採定額補助，不會依循長照2.0模式。

●更多長照、失智相關訊息，請看：

失智・時空記憶的旅人（Dementia）

https://www.facebook.com/NTCDementia/

●長照專線：1966、家庭照顧者關懷專線：0800-507-272

住宿型機構補助近期將拍板定案，學者多數贊同政府踏出第一步，即使補助可能不滿萬元，...
住宿型機構補助近期將拍板定案，學者多數贊同政府踏出第一步，即使補助可能不滿萬元，但仍可減輕一些負擔。 記者杜建重／攝影
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長照失智患者
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