來台旅遊想「做貢獻」 陸網紅卻罵：台北弱爆了！

2019-09-11 22:31 聯合新聞網 綜合報導



大陸YouTuber林嵩。 圖／取自YouTube 分享 facebook

日前一名大陸YouTuber來台遊玩，想為台北旅遊業「做貢獻」，不料消費結帳卻處處碰壁，因為許多店家不能使用手機的行動支付更不能刷信用卡，令他生了一肚子氣，在影片中怒罵「台北簡直弱爆了」，更直言「台北走一趟最直觀的感受就是台灣比大陸差遠了，各方面都落後很多」。

YouTuber林嵩於8日發布一影片，分享台灣旅行後的心得，卻是用大大的「台灣台北弱爆了」字體當主題，他表示「台北走一趟最直觀的感受就是台灣比大陸差遠了，各方面都落後很多」，實際逛了一趟西門町與台北其他地方，很多小商家都不能接受行動支付，且覺得台北的城市建設相當於中國的三線城市。

在大陸行動支付是非常普及的消費方式，林嵩認為台灣部分商家無法行動支付還可以理解，但非常質疑怎麼連信用卡付款都不行？他詢問老闆得到的回答都是「小本生意賺的錢少，不想支付銀行手續費」，聽到後讓他不敢相信，並評斷「這些老闆很沒眼光，為了這些小錢損失更大的利益」。

「我想為台北旅遊業做貢獻，但走了一路飯也吃不上、錢也花不了」林嵩說道，因為曾聽說台灣旅遊業不景氣，不過親自走訪後反而一點都不同情這些老闆，更指責「他們賺不到錢是活該，店家根本沒有替顧客著想」，同時也提及紐西蘭、日本等國家，一樣要解決這問題。

網友激動留言，「請你們中國人別來台灣」、「太棒了，又少了一個低水準觀光客」，但也有人說「連我台灣人都覺得台灣有夠差勁」、「謝謝指教，台灣真的太爛了，拜託中國人不要再來了」，還有大陸網友出來緩頰「我是大陸的，在歐洲工作，但是也比較反感這種視頻，太主觀了」。