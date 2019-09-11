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妙齡女猛踩飛輪1小時 上廁所驚見「醬油尿」嚇壞了

2019-09-11 21:01聯合報 記者賴香珊╱即時報導

不少民眾為雕塑體型或健康勤上健身房運動，但南投縣有女子猛踩飛輪1小時，隔天肌肉持續且嚴重痠痛，雙腿出現腫脹，上廁所更發現竟排出「醬油尿」，嚇得她急忙求診，經抽血診斷為橫紋肌溶解症，及時住院治療才沒影響到腎臟功能。

南投醫院指出，該名張姓女子年僅26歲，平時在台北工作，因工作關係需久坐電腦桌前，想增加運動量便與同事報名健身課程，第1次接觸飛輪單車就奮力了1個小時，下單車時突然覺得腿軟，隔天肌肉開始痠痛且加劇，雙腿也出現腫脹。

而張當下沒馬上就醫，直到假日返回南投老家，上廁所驚見自己排出的尿液竟呈現醬油色，以為是血尿，嚇得她急忙前往就醫；經醫抽血檢查發現，其肌酸磷化脢（CPK）指數破60000，遠高於正常值26-140 IU/L，經診斷為橫紋肌溶解症。

南投醫院醫務秘書、腎臟科主任莊宗芳說，橫紋肌溶解症是指骨骼肌發生急速損傷，造成肌肉細胞壞死與細胞膜破壞，細胞內鉀離子、肌蛋白、尿酸等物質因此大量滲漏，其中肌蛋白會使尿液呈現醬油色，因顏色較深易被誤認為血尿。

而肌蛋白導致「醬油尿」即代表身體狀況異常，若肌蛋白阻塞腎小管，病情恐更嚴重，很可能導致急性腎衰竭，需洗腎治療；張姓患者所幸及時發現，緊急安排住院，住院10天才讓指數慢慢下降，未對腎臟功能造成影響，預計本週可出院。

莊表示，紋肌溶解症狀通常出現在肌肉遭受嚴重受創，患者若不是因外力壓砸傷肌肉，而是運動的話，可推測患者應是平時沒有運動習慣，水分也補充不足，當短時間內突然用力且過度運動才會導致橫紋肌溶解症。

南投醫院因此提醒，近年健身風氣盛行，而運動是好事，但在運動前應做足暖身，循序漸進、量力而為，並補充適當的水分；運動後，若出現肌肉痠痛、腫脹、尿液呈現醬油色等症狀應儘速就醫。

南投縣張姓女子猛踩飛輪1小時，因肌肉痠痛、雙腿腫脹，並排出「醬油尿」就醫，經診竟...
南投縣張姓女子猛踩飛輪1小時，因肌肉痠痛、雙腿腫脹，並排出「醬油尿」就醫，經診竟是橫紋肌溶解症。圖／南投醫院提供
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患者健身
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