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獲金安獎史上首座特優 營造廠老闆樂為員工加薪

2019-09-11 20:30聯合報 記者葉冠妤╱即時報導

勞動部今舉行「職業安全衛生優良單位五星獎」暨「公共工程金安獎」頒獎典禮，金安獎開辦13年來，更首度頒出特優獎座，得獎的是交通部公路總局第二區養護工程處「台14線39K育樂橋P4~P6橋基改建工程」，施工廠商堃成營造公司揪感心，因此替全體員工加薪4%，年底更帶員工到澳洲旅遊，堃成營造總經理蔡清為強調，雖為維護工安投入較多成本，但員工安全最重要，不然後續更虧。

「台14線39K育樂橋P4~P6橋基改建工程」由交通部公路總局第二區養護工程處主辦、南投工務段監造、黎明工程顧問公司設計、堃成營造施工。自去年6月開工，工期共570天，沒想到，開工即將屆滿1年時，就面臨嚴峻的工安「驗收」。

今年5月18日，南投國姓鄉降下豪大雨，當日累積雨量全台最高，蔡清為回憶，當天早上7點多巡視工區離開後，不到15分鐘就傳來工區全遭暴漲溪水淹沒的消息，所幸透過事前無數次的演練，讓20多名工程人員在2到3分鐘內全數撤離，毫無傷亡。

黎明工程顧問公司結構部協理李坤哲解釋，在河道內作業難度高，事前設計時就納入精密計算，若遇上豪大雨，河水湧入工區，該如何啟動撤離措施，透過預警系統，加上多次演練，才禁得起5月18日那天的實際考驗。

交通部公路總局第二區養護工程處處長劉世桐表示，審選好的廠商是第一步，公路總局也定期召開工安督導會報，實施走動式管理，透過統計數據找出工安弱點，「讓職安工作就像是呼吸一樣自然。」

堃成營造在103年曾獲得優等，這次成績公布前，蔡清為就承諾員工若再獲獎就全體加薪2%，沒想到今年一舉獲得歷屆首度頒出的特優獎，蔡清為不只兌現承諾，更直接加薪4%犒賞員工，年底更要帶大家帶澳洲旅遊。

蔡清為感性地說，公司只是個20多人的小公司，為了維護工安，雖然投入較多成本，但比較起員工生命安全受到危害，這些成本都算小。

「台14線39k育樂橋p4～p6橋基改建工程」榮獲勞動部公共工程金安獎史上首次特...
「台14線39k育樂橋p4～p6橋基改建工程」榮獲勞動部公共工程金安獎史上首次特優，勞動部長許銘春(左一)頒獎給交通部公路總局第二區養護工程處處長劉世桐（左二）、黎明工程顧問公司結構部協理李坤哲（左三）、交通部公路總局第二區養護工程處南投工務段段長陳俊彰（右二）與堃成營造總經理蔡清為（右一）。記者葉冠妤／攝影
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工安澳洲基改
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