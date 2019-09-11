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評／地表最強警告小三方式！她買聯合報頭版廣告 背後盤算是?

國人魚類消費量衰退 學者：價格便宜的魚也富含營養

2019-09-11 18:26聯合報 記者羅真╱即時報導

根據2018年台灣養豬統計手冊資料，豬肉、禽肉長年蟬聯國人的肉品消費量最大宗，不過牛肉跟魚肉消費情形則有明顯變化，過去八年來牛肉消費量成長兩成，魚類消費量則衰退三成二。

學者表示，有的民眾或許因為魚肉貴而減少購買，但其實價格相對便宜的魚也富含營養；各種肉品適量吃均有好處。「不過考慮環境永續，建議可減少葷食、提高蔬食比率」。

輔仁大學營養科學系副教授駱菲莉表示，各種肉類均可提供人體所需的必需胺基酸、菸鹼素與維生素B6，同時各擁有不同的營養成分，舉例來說，瘦豬肉的維生素B1含量較高，禽肉的菸鹼素含量較高，牛肉的含鐵量較高，魚肉的維生素D含量豐富，深海魚更富含ω−3脂肪酸，因此實務上並不會建議要攝取哪種多一些，各類肉品適量吃均有好處。

駱菲莉表示，國內魚類消費量降低的可能原因很多，有的民眾或許因為魚肉貴而減少購買，但其實價格相對便宜的魚也富含營養，像是鯖魚就能提供豐富的鋅、維生素D與ω−3脂肪酸，近海安全養殖的貝類牡蠣的鋅、鐵、鈣含量豐富，且脂肪少、膽固醇含量不高，因此都是食用的好選擇。

「不過考慮環境永續，建議可減少葷食、提高蔬食比例」，駱菲莉表示，素食者仍可從豆類、穀類、堅果等食物獲得身體所需的蛋白質與氨基酸等，不會因此缺乏營養。

國人每人每年的魚類消費量大幅衰退，產業團體說，應從食魚教育、食魚文化開始教起，從...
國人每人每年的魚類消費量大幅衰退，產業團體說，應從食魚教育、食魚文化開始教起，從最基礎的學校午餐推廣；但魚的價格高、貨源、品項少，要用在學校午餐，確實有許多困難要克服。 本報資料照片
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