國人魚類消費量衰退 學者：價格便宜的魚也富含營養

2019-09-11 18:26 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



根據2018年台灣養豬統計手冊資料，豬肉、禽肉長年蟬聯國人的肉品消費量最大宗，不過牛肉跟魚肉消費情形則有明顯變化，過去八年來牛肉消費量成長兩成，魚類消費量則衰退三成二。

學者表示，有的民眾或許因為魚肉貴而減少購買，但其實價格相對便宜的魚也富含營養；各種肉品適量吃均有好處。「不過考慮環境永續，建議可減少葷食、提高蔬食比率」。

輔仁大學營養科學系副教授駱菲莉表示，各種肉類均可提供人體所需的必需胺基酸、菸鹼素與維生素B6，同時各擁有不同的營養成分，舉例來說，瘦豬肉的維生素B1含量較高，禽肉的菸鹼素含量較高，牛肉的含鐵量較高，魚肉的維生素D含量豐富，深海魚更富含ω−3脂肪酸，因此實務上並不會建議要攝取哪種多一些，各類肉品適量吃均有好處。

駱菲莉表示，國內魚類消費量降低的可能原因很多，有的民眾或許因為魚肉貴而減少購買，但其實價格相對便宜的魚也富含營養，像是鯖魚就能提供豐富的鋅、維生素D與ω−3脂肪酸，近海安全養殖的貝類牡蠣的鋅、鐵、鈣含量豐富，且脂肪少、膽固醇含量不高，因此都是食用的好選擇。