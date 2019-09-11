美國各州陸續禁售電子煙 我國明星高中竟查5名新生偷帶

2019-09-11 17:54 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



美國密西根州政府率先宣布本月起禁售電子煙，各州將陸續加入行列。反觀我國能管制新興菸品的「菸害防制法修正草案」卻在立法院卡了一年半，近日甚至傳出我國明星高中開學當天，光是高一新生就查獲5組學生使用電子煙，但根本無法裁罰吸食學生，只能以校規約束。

董氏基金會執行長姚思遠說，才剛開學，基金會就接到6個學校求助，其中，某縣市第二志願高中主任來電表示，光是開學當天就查獲5組高一新生使用電子煙；國健署菸害防制組長羅素英表示，將函轉教育部加強宣導，同時派地方衛生局實地勘察。

羅素英坦言，依我國現行「藥事法」及「菸害防制法」規定，雖可用坐牢、罰金等方式懲罰違法製造、輸入、販售電子煙者，但對吸食者的罰則卻仍處法律空窗期，僅能由教育部函示校方將禁帶電子煙明定校規，溯源追查開罰，斷絕學生可能接觸管道。

這次校園電子煙氾濫事件只是冰山一角，據國健署統計，我國去年3.8萬名國、高中生使用電子煙。各縣市開始以自治條例，彌補修法空窗期，目前新竹市針對未成年吸食或持有者，已可開罰嚇阻。羅素英說，台中市、新北市及台北市陸續研擬自治條例，中央將全力提供協助。

美國疾病控制與預防中心公佈，年輕人因吸食電子煙而傷亡案例已擴及全美33州，目前總共450件，包括5人死亡，數以百計新增案例尚在調查。姚思遠指出，美國政府因「開放成年人選擇、禁止青少年使用電子煙」政策，不到十年已讓美國年輕世代付出代價。