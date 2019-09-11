親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
享月FUN中秋

蛋黃酥之亂上演 學者：成功的行銷不是只有店家賺錢

帶賽？雞腸鳥肚？ 羅智強：我若是馬英九也不知該怎麼做

美國各州陸續禁售電子煙 我國明星高中竟查5名新生偷帶

2019-09-11 17:54聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

美國密西根州政府率先宣布本月起禁售電子煙，各州將陸續加入行列。反觀我國能管制新興菸品的「菸害防制法修正草案」卻在立法院卡了一年半，近日甚至傳出我國明星高中開學當天，光是高一新生就查獲5組學生使用電子煙，但根本無法裁罰吸食學生，只能以校規約束。

董氏基金會執行長姚思遠說，才剛開學，基金會就接到6個學校求助，其中，某縣市第二志願高中主任來電表示，光是開學當天就查獲5組高一新生使用電子煙；國健署菸害防制組長羅素英表示，將函轉教育部加強宣導，同時派地方衛生局實地勘察。

羅素英坦言，依我國現行「藥事法」及「菸害防制法」規定，雖可用坐牢、罰金等方式懲罰違法製造、輸入、販售電子煙者，但對吸食者的罰則卻仍處法律空窗期，僅能由教育部函示校方將禁帶電子煙明定校規，溯源追查開罰，斷絕學生可能接觸管道。

這次校園電子煙氾濫事件只是冰山一角，據國健署統計，我國去年3.8萬名國、高中生使用電子煙。各縣市開始以自治條例，彌補修法空窗期，目前新竹市針對未成年吸食或持有者，已可開罰嚇阻。羅素英說，台中市、新北市及台北市陸續研擬自治條例，中央將全力提供協助。

美國疾病控制與預防中心公佈，年輕人因吸食電子煙而傷亡案例已擴及全美33州，目前總共450件，包括5人死亡，數以百計新增案例尚在調查。姚思遠指出，美國政府因「開放成年人選擇、禁止青少年使用電子煙」政策，不到十年已讓美國年輕世代付出代價。

台灣拒菸聯盟再次請求立法委員盡速通過全面禁止新興菸品的法案；羅素英則回應，立法院下個會期將於下周開議，目前正努力與立委溝通，希望優先排入審查議程、盡快通過上路，也會儘速於跨部會會議檢討校園菸害防制策略。

過去就曾發現，有高中生在教室吸食電子煙。圖／董氏基金會提供
過去就曾發現，有高中生在教室吸食電子煙。圖／董氏基金會提供
分享

教育部立法院
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

全台最低！台東平均壽命僅75.8歲 與北市相差7.8歲

2019-09-11 17:52

羨慕！台南中年男只花700元 爽中20億威力彩頭獎

2019-09-11 17:01

男人皮膚黑＝MAN？穿錯3種顏色的衣服 一秒變髒鬼

2019-09-11 17:05

Uber取締延期 林佳龍：給每個人都有路走

2019-09-11 17:19

獨／長照大利多 養護機構住民每月可獲數千元補貼

2019-09-11 16:17

空汙差別費率奏效 去年秋冬比春夏減排8.4%

2019-09-11 16:22

連杯子都握不住 原因竟然是網球肘

2019-09-11 16:10

秋節烤肉海鮮熱銷價格平穩 但文蛤無貨可交

2019-09-11 15:52

中和又爆1例本土屈公病 國強嶺封鎖再延3天

2019-09-11 15:50

5旬婦晨起登山健身 不料成為中和國強嶺第五例屈公病

2019-09-11 15:48

扶助社區共餐、食物銀行 公糧白米供應量成長35%

2019-09-11 15:32

國慶煙火屏東施放 42分鐘史上最長

2019-09-11 15:30

中秋送禮 北市稽查肉乾、茶葉等7種禮盒過度包裝

2019-09-11 14:48

婦一直咳嗽吃藥也無效 原來是掏耳朵惹禍

2019-09-11 14:44

跟著網美來銀行打卡 一起跳錢堆

2019-09-11 14:40

新觀光工廠 輕旅行

2019-09-11 14:16

食肉板塊大挪移 牛肉消費增2成、魚類減3成

2019-09-11 14:13

學生扮阿嬤 體驗長者購物的挑戰

2019-09-11 14:05

改善失眠 仰睡比側睡有效

2019-09-11 14:04

國人平均壽命80.7歲創新高 台北市83.6歲最長壽

2019-09-11 13:49

德綠能專家宣胡博：台灣減碳應加速

2019-09-11 13:49

學生吸電子煙暴增 董氏：菸害防制法應將新興菸品納入

2019-09-11 13:28

改善退化性膝關節炎 幹細胞治療重燃「膝望 」

2019-09-11 12:48

堅守四原則 半年瘦20公斤不怕糖尿病

2019-09-11 12:47

通勤族注意！WeMo首推4種月租方案 最低299元免綁約

2019-09-11 12:44

愛注意！ 六大高油脂烤肉食材 最油膩的是它

2019-09-11 12:44

普悠瑪故障雞同鴨講 台鐵：9月底司機員配備平板

2019-09-11 12:26

影／產後大出血 為孕婦死亡率高主因

2019-09-11 12:02

國慶疏運！台灣高鐵加開174個班次 明凌晨開放購票

2019-09-11 12:00

為何「買房絕對不要買2樓？」內行人點出殘酷真相

2019-09-11 12:00

「類誠品」工業風、海洋風「津」巴克 社區共讀站超美

2019-09-11 11:52

影／咳嗽吃藥都無效？ 她停止「掏耳朵」竟改善了

2019-09-11 11:40

氣候專家：台灣應從德國過去錯誤能源政策中學習

2019-09-11 11:35

台灣人平均壽命80.7歲創新高 北市最長壽

2019-09-11 11:29

花蓮豐田人文景致 五味屋的共好旅行

2019-09-11 11:08

琵琶颱風今明兩天形成 中秋賞月中南部機率高

2019-09-11 11:08

內政部：國人平均壽命80.7歲創新高 這個縣市最長壽

2019-09-11 11:08

台北牛排教科書 — 教父鄧有癸的40年觀察與心法

2019-09-11 11:05

為了再一起過中秋！妻捐肝救夫從今「同肝共苦」

2019-09-11 10:44
看更多

熱門文章

明日待續！小三介入家庭 正宮怒灑百萬買聯合報頭版廣告宣戰

2019-09-11 10:38

據傳買頭版廣告正宮已搭機離台 網友熱議：小三照有玄機？

2019-09-11 14:48

「美旗林」推薦！身分證有「8、1、5」任2碼 熊一燒肉送痛風餐再免費升級吃到飽

2019-09-10 18:39

吳德榮：最快今天颱風生成 中秋夜晴時多雲

2019-09-11 07:28

屏東高鐵站若蓋好 運量估比最慘的彰化還要慘

2019-09-11 10:42

滅蚊神器大放送！家裡這三個角落擺上一瓶不再有嗡嗡嗡

2019-09-11 09:00

38歲待嫁新娘頻尿木瓜奶好尷尬 禍源竟是日常小動作

2019-09-11 09:05

國旅卡非休假也可刷 擬明年實施

2019-09-11 00:43

獨／長照大利多 養護機構住民每月可獲數千元補貼

2019-09-11 16:17

怎樣算好命人妻？網友說要有「這個」 演藝圈代表賈靜雯、隋棠

2019-09-11 11:50

洗碗工拚上主廚 首位台灣人奪「南半球米其林」

2019-09-10 18:26

志玲爸快閃時尚品牌活動 被問抱孫進度有問必答

2019-09-11 15:24

黑柴被蜜蜂螫臉腫3倍 口水直流飼主驚：你哪位？

2019-09-11 15:11

吃飯鋪報紙錯了？酸民嗆不衛生引戰 網揭「超讚用途」

2019-09-10 18:17

壽司郎「台中2號店」23日開幕！吃完可以直接逛逢甲商圈

2019-09-10 23:47

每日星座運勢／處女笑容能拉近距離　學習吸收力強

2019-09-11 00:00

他以為過敏鼻塞好不了 就醫才知惡性腫瘤塞滿鼻腔

2019-09-10 19:28

普悠瑪故障雞同鴨講 台鐵：9月底司機員配備平板

2019-09-11 12:26

大樂透今3.2億頭獎摃龜 中秋加碼百萬獎金開出5組

2019-09-10 22:01

羨慕！台南中年男只花700元 爽中20億威力彩頭獎

2019-09-11 17:01

將有颱風生成 但不影響中秋連假天氣

2019-09-11 10:22

億萬富翁就是你！大樂透出爐 頭獎上看3.2億

2019-09-10 21:32

新高！國人平均壽命80.7歲 台北人比台東人多活7.8歲

2019-09-11 10:29

影／咳嗽吃藥都無效？ 她停止「掏耳朵」竟改善了

2019-09-11 11:40

從梁家千金變百貨高手 姊妹齊力拚出百億「貴婦百貨」

2019-09-10 19:14

腸病毒、流感病例5年新高 停課班級大增

2019-09-11 00:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top