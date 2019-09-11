全台最低！台東平均壽命僅75.8歲 與北市相差7.8歲

2019-09-11 17:52 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



內政部今天公布「107年簡易生命表」，國人平均壽命為80.7歲，其中男性77.5歲、女性84歲。綜觀全國，平均壽命以台北市83.6歲最高，台東縣75.8歲最低，兩個縣市相差7.8歲。對此台東縣衛生局表示，針對提升平均餘命的議題，縣長饒慶鈴相當重視，指示整合各單位醫療資源提出具體政策進行全面推動。

台東縣衛生局表示，依據內政部公佈的資料顯示，東部縣市平均壽命都較西部各縣市低，尤其台東縣與全體國民歷年平均壽命差距約5歲，城鄉差距、交通不便及醫療資源相對較缺乏都是主要原因，另外，經濟弱勢以及人文生活習慣差異等因素都有關聯。

台東縣政府表示，台東縣平均餘命雖為全國最低，但回顧近4年之整體平均餘命仍有逐年增加趨勢，相較於十年前平均餘命，已提升2.37歲。

另外，縣長饒慶鈴為提昇台東縣平均餘命，透過跨局處整合提出具體策略，初期以資源整合做基礎，收集各單位與提升平均餘命相關的27個計畫加以統整及分，包含事故傷害組、癌症及慢性病防治組、樂齡友善組，並邀請專家學者就各執行面輔導追蹤執行成效，並滾動式調整執行方向。

中期則聚焦於針對分析早死與不該死之原因，透過死亡個案回顧，找出原因擬定在地問題及可行方案，系統性減少類似死亡事件不再發生。