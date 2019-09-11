親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
享月FUN中秋

上台演講踩紅線？陳水扁保外就醫的政治博奕

蛋黃酥之亂上演 學者：成功的行銷不是只有店家賺錢

女子罹糖尿病 1年減重20公斤免吃藥

2019-09-11 17:26中央社 彰化11日電

44歲的邱女罹患糖尿病，身高160公分，體重一度71公斤，在藥物治療、減少攝取澱粉類食物和高甜度水果之下，1年減重20公斤，血糖值恢復正常，至今半年不用吃藥及注射胰島素。

擔任室內設計師的邱女因工作關係經常久坐，在辦公室就是喝手搖飲料，幾乎沒有在運動，體重因此直線上升。邱女說，2年前開始覺得身體不舒服，接受檢查發現自己的糖化血色素竟然高達10.7%，想到自已年紀輕輕就要成為糖尿病患，於是趕緊向醫生求救。

彰化員林市宏仁醫院副院長朱建統今天指出，一般人以為罹患糖尿病一輩子要吃藥，其實糖尿病就是胰臟有問題，只要讓胰臟獲得充分休息，患者就有機會擺脫藥物，一般人糖化血色素正常值約為4%到6%，糖尿病人最好控制在7%以下。

朱建統說，台灣的糖尿病患者大多跟家族史、肥胖以及後天飲食和運動習慣不良有關係，導致胰臟衰竭，患者應減少攝取澱粉、水果以及含糖飲料，因為這些食物會分解成葡萄糖，葡萄糖是血糖來源，體內血糖值高，還會加速動脈硬化。

朱建統表示，除了注意攝取的食物外，也要注意運動，像是在晚餐後走1萬步，可以有效降低血糖值，當血糖低於100mg/dL時，胰臟就不必分泌胰島素，睡眠時，胰臟也在休息，修復受損的組織，充分的休息對身體健康也有幫助。

糖尿病患者手搖飲料
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

美國各州陸續禁售電子煙 我國明星高中竟查5名新生偷帶

2019-09-11 17:54

羨慕！台南中年男只花700元 爽中20億威力彩頭獎

2019-09-11 17:01

男人皮膚黑＝MAN？穿錯3種顏色的衣服 一秒變髒鬼

2019-09-11 17:05

Uber取締延期 林佳龍：給每個人都有路走

2019-09-11 17:19

獨／長照大利多 養護機構住民每月可獲數千元補貼

2019-09-11 16:17

空汙差別費率奏效 去年秋冬比春夏減排8.4%

2019-09-11 16:22

連杯子都握不住 原因竟然是網球肘

2019-09-11 16:10

秋節烤肉海鮮熱銷價格平穩 但文蛤無貨可交

2019-09-11 15:52

中和又爆1例本土屈公病 國強嶺封鎖再延3天

2019-09-11 15:50

5旬婦晨起登山健身 不料成為中和國強嶺第五例屈公病

2019-09-11 15:48

扶助社區共餐、食物銀行 公糧白米供應量成長35%

2019-09-11 15:32

國慶煙火屏東施放 42分鐘史上最長

2019-09-11 15:30

中秋送禮 北市稽查肉乾、茶葉等7種禮盒過度包裝

2019-09-11 14:48

婦一直咳嗽吃藥也無效 原來是掏耳朵惹禍

2019-09-11 14:44

跟著網美來銀行打卡 一起跳錢堆

2019-09-11 14:40

新觀光工廠 輕旅行

2019-09-11 14:16

食肉板塊大挪移 牛肉消費增2成、魚類減3成

2019-09-11 14:13

學生扮阿嬤 體驗長者購物的挑戰

2019-09-11 14:05

改善失眠 仰睡比側睡有效

2019-09-11 14:04

國人平均壽命80.7歲創新高 台北市83.6歲最長壽

2019-09-11 13:49

德綠能專家宣胡博：台灣減碳應加速

2019-09-11 13:49

學生吸電子煙暴增 董氏：菸害防制法應將新興菸品納入

2019-09-11 13:28

改善退化性膝關節炎 幹細胞治療重燃「膝望 」

2019-09-11 12:48

堅守四原則 半年瘦20公斤不怕糖尿病

2019-09-11 12:47

通勤族注意！WeMo首推4種月租方案 最低299元免綁約

2019-09-11 12:44

愛注意！ 六大高油脂烤肉食材 最油膩的是它

2019-09-11 12:44

普悠瑪故障雞同鴨講 台鐵：9月底司機員配備平板

2019-09-11 12:26

影／產後大出血 為孕婦死亡率高主因

2019-09-11 12:02

國慶疏運！台灣高鐵加開174個班次 明凌晨開放購票

2019-09-11 12:00

為何「買房絕對不要買2樓？」內行人點出殘酷真相

2019-09-11 12:00

「類誠品」工業風、海洋風「津」巴克 社區共讀站超美

2019-09-11 11:52

影／咳嗽吃藥都無效？ 她停止「掏耳朵」竟改善了

2019-09-11 11:40

氣候專家：台灣應從德國過去錯誤能源政策中學習

2019-09-11 11:35

台灣人平均壽命80.7歲創新高 北市最長壽

2019-09-11 11:29

花蓮豐田人文景致 五味屋的共好旅行

2019-09-11 11:08

琵琶颱風今明兩天形成 中秋賞月中南部機率高

2019-09-11 11:08

內政部：國人平均壽命80.7歲創新高 這個縣市最長壽

2019-09-11 11:08

台北牛排教科書 — 教父鄧有癸的40年觀察與心法

2019-09-11 11:05

為了再一起過中秋！妻捐肝救夫從今「同肝共苦」

2019-09-11 10:44
看更多

熱門文章

明日待續！小三介入家庭 正宮怒灑百萬買聯合報頭版廣告宣戰

2019-09-11 10:38

據傳買頭版廣告正宮已搭機離台 網友熱議：小三照有玄機？

2019-09-11 14:48

「美旗林」推薦！身分證有「8、1、5」任2碼 熊一燒肉送痛風餐再免費升級吃到飽

2019-09-10 18:39

吳德榮：最快今天颱風生成 中秋夜晴時多雲

2019-09-11 07:28

屏東高鐵站若蓋好 運量估比最慘的彰化還要慘

2019-09-11 10:42

滅蚊神器大放送！家裡這三個角落擺上一瓶不再有嗡嗡嗡

2019-09-11 09:00

38歲待嫁新娘頻尿木瓜奶好尷尬 禍源竟是日常小動作

2019-09-11 09:05

國旅卡非休假也可刷 擬明年實施

2019-09-11 00:43

獨／長照大利多 養護機構住民每月可獲數千元補貼

2019-09-11 16:17

怎樣算好命人妻？網友說要有「這個」 演藝圈代表賈靜雯、隋棠

2019-09-11 11:50

洗碗工拚上主廚 首位台灣人奪「南半球米其林」

2019-09-10 18:26

志玲爸快閃時尚品牌活動 被問抱孫進度有問必答

2019-09-11 15:24

黑柴被蜜蜂螫臉腫3倍 口水直流飼主驚：你哪位？

2019-09-11 15:11

吃飯鋪報紙錯了？酸民嗆不衛生引戰 網揭「超讚用途」

2019-09-10 18:17

壽司郎「台中2號店」23日開幕！吃完可以直接逛逢甲商圈

2019-09-10 23:47

每日星座運勢／處女笑容能拉近距離　學習吸收力強

2019-09-11 00:00

他以為過敏鼻塞好不了 就醫才知惡性腫瘤塞滿鼻腔

2019-09-10 19:28

普悠瑪故障雞同鴨講 台鐵：9月底司機員配備平板

2019-09-11 12:26

大樂透今3.2億頭獎摃龜 中秋加碼百萬獎金開出5組

2019-09-10 22:01

羨慕！台南中年男只花700元 爽中20億威力彩頭獎

2019-09-11 17:01

將有颱風生成 但不影響中秋連假天氣

2019-09-11 10:22

億萬富翁就是你！大樂透出爐 頭獎上看3.2億

2019-09-10 21:32

新高！國人平均壽命80.7歲 台北人比台東人多活7.8歲

2019-09-11 10:29

影／咳嗽吃藥都無效？ 她停止「掏耳朵」竟改善了

2019-09-11 11:40

從梁家千金變百貨高手 姊妹齊力拚出百億「貴婦百貨」

2019-09-10 19:14

腸病毒、流感病例5年新高 停課班級大增

2019-09-11 00:37

「講話音量」決定你的修養與高度 越生氣時說話要越小聲

2019-09-10 22:04

滅跡16年的山竹重返台灣 消費者大喊：我要哭了

2019-09-11 09:30

施政滿意度墊底 高雄市長室所在地鳳山再爆登革熱

2019-09-10 18:52

台南也吃得到「銷魂麵」了！大師兄9月首度插旗府城 開幕「免費送拌麵」

2019-09-10 20:02

琵琶颱風今明兩天形成 中秋賞月中南部機率高

2019-09-11 11:08

5旬婦晨起登山健身 不料成為中和國強嶺第五例屈公病

2019-09-11 15:48

小孟塔羅：國旅補助出爐啦！來看你下半年去哪玩最開運

2019-09-11 11:14

吃凍豆腐減肥？小心這種吃法反而愈吃愈胖

2019-09-11 07:21

內政部：國人平均壽命80.7歲創新高 這個縣市最長壽

2019-09-11 11:08

國人食魚量大減！價高多刺選擇少 難放入學校午餐

2019-09-11 10:40

【家的形狀‧一樣的愛】陳元彥／只是想，一起過日子

2019-09-11 06:00

【童言童語】劉月雲／寶寶會無聊

2019-09-11 06:00

張栩「名人」保衛戰首日 創下最長手數記錄

2019-09-10 21:49

空拍機拍黃頭鷺南遷 野鳥學會：觸及野生動物保育法

2019-09-11 09:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top