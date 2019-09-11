空汙差別費率奏效 去年秋冬比春夏減排8.4%

2019-09-11 16:22 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



為降低秋冬季節性空品不良情形，環保署106年10月起推動秋冬季節的差別費率機制，統計發現去年秋冬季節排放量，比春夏季節排放量減少8.4％，主要減排量來自電力、石化業、鋼鐵業及水泥業。

每年10月至隔年3月是台灣空氣品質不良的季節，因大氣混合層高度降低及東北季風增強，空氣品質受境外汙染物傳輸、境內排放不利擴散，以及紫外線大氣光化反應衍生二次汙染物等多重來源影響，導致空氣品質不良。

為提供秋冬季節性排放減量誘因，環保署106年10月起推動秋冬季節差別費率機制，以經濟誘因方式，鼓勵公私場所於秋冬季節自願調整產能或提高防制設備操作妥善率，降低空汙季節的汙染排放。

依據SOx、NOx及VOCS排放申報數據進行分析，107年秋冬季節排放量較107年春夏季節排放量減少共1萬1874公噸，SOx排放量減少4234公噸、NOx減少5939公噸及VOCS減少1701公噸，主要減量差異貢獻來自電力業、石化業、鋼鐵業及水泥業。