親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
享月FUN中秋

獨／長照大利多 養護機構住民每月可獲數千元補貼

算給你看！勞退不能終身領 有無延壽年金差在哪？

獨／長照大利多 養護機構住民每月可獲數千元補貼

2019-09-11 16:17聯合報 記者李樹人╱即時報導

陳時中（左一）出席「慈濟同心圓日照中心啟用典禮」，他期待慈濟以高齡醫學為基礎，布...
陳時中（左一）出席「慈濟同心圓日照中心啟用典禮」，他期待慈濟以高齡醫學為基礎，布建長照體系，落實「在地老化」，同時提升花東地區長輩照顧的能量。圖／花蓮慈濟醫院提供
分享
據統計，全台在住宿式機構接受照護的失能失智患者超過八萬人，每月費用在三萬至五萬元之間，對大部分家庭來說，負擔沈重，衛福部陳時中今天出席「國際慈濟人醫年會」宣布最新長照大利多，擬採取定額補助方式，每月補貼數千元，直接撥給機構，預計四萬多人受惠。

陳時中說，全國現有住宿式機構共十一點五萬個床位，目前約用了八點五萬多床，「長照二點零升級版」規畫兩大重點，分別為可近性、可負擔性，前者已在推動中，共有十多家部立醫院籌設住宿式機構，另在偏鄉地區興建八十八處住宿養護機構。

至於可負擔性部分，衛福部長照司則擬定「機構照護補助」措施，採取定額補助，陳時中指出，衛福部已向行政院提報多個版本，正等待院會做出決議。上路後，住宿型養護機構費用一年可抵扣十二萬所得稅免稅額，每月還能減免數千元費用。

陳時中指出，目前衛福部僅針對中低收入戶、身心障礙、符合安置資格等失能失智者，補助住宿式機構費用。以台北市為例，如符合低收入戶，可獲全額補助。如為中低收入戶或家庭總收入平均分配全家人口之金額未達當年度每人每月最低生活費兩倍，則補助七成五。

陳時中表示，排除三大類補助對象，仍有四萬多住宿式機構住民未能獲得補助，新制上路後，每個月可獲得數千元定額補助津貼，儘管不多，但能稍減負擔。

值得一提的是，這筆補助不會進到住戶或家屬的戶頭，而是直接提撥至機構，以減少不必要的紛爭。

住宿式機構每月補助津貼可能超過一萬元嗎？陳時中並未正面回應，只說，「因人數眾多，須多方考量」，衛福部提交多個版本，最近行政院就會拍版定案。

「長照二點零升級版」強調在地老化，但衛福部又打算補貼住宿式機構費用，兩者有所衝突，對此，陳時中解釋，在地老化、社區活躍為主要核心原則，但他走訪各地，發現住宿式機構有其必要性，因此規畫此項補助措施。

陳時中也出席「慈濟同心圓日照中心啟用典禮」，他說，慈濟志工遍布全台，連結慈善、醫療與社區資源，期待慈濟以高齡醫學為基礎，布建長照體系，落實「在地老化」，同時提升花東地區長輩照顧的能量。

陳時中（左一）出席「慈濟同心圓日照中心啟用典禮」，他期待慈濟以高齡醫學為基礎，布...
陳時中（左一）出席「慈濟同心圓日照中心啟用典禮」，他期待慈濟以高齡醫學為基礎，布建長照體系，落實「在地老化」，同時提升花東地區長輩照顧的能量。圖／花蓮慈濟醫院提供
分享
陳時中出席「慈濟同心圓日照中心啟用典禮」，他期待慈濟以高齡醫學為基礎，布建長照體...
陳時中出席「慈濟同心圓日照中心啟用典禮」，他期待慈濟以高齡醫學為基礎，布建長照體系，落實「在地老化」，同時提升花東地區長輩照顧的能量。圖／花蓮慈濟醫院提供
分享

陳時中衛福部長照
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

5旬婦晨起登山健身 不料成為中和國強嶺第五例屈公病

2019-09-11 15:48

中和又爆1例本土屈公病 國強嶺封鎖再延3天

2019-09-11 15:50

國慶煙火屏東施放 42分鐘史上最長

2019-09-11 15:30

空汙差別費率奏效 去年秋冬比春夏減排8.4%

2019-09-11 16:22

連杯子都握不住 原因竟然是網球肘

2019-09-11 16:10

秋節烤肉海鮮熱銷價格平穩 但文蛤無貨可交

2019-09-11 15:52

扶助社區共餐、食物銀行 公糧白米供應量成長35%

2019-09-11 15:32

中秋送禮 北市稽查肉乾、茶葉等7種禮盒過度包裝

2019-09-11 14:48

婦一直咳嗽吃藥也無效 原來是掏耳朵惹禍

2019-09-11 14:44

跟著網美來銀行打卡 一起跳錢堆

2019-09-11 14:40

新觀光工廠 輕旅行

2019-09-11 14:16

食肉板塊大挪移 牛肉消費增2成、魚類減3成

2019-09-11 14:13

學生扮阿嬤 體驗長者購物的挑戰

2019-09-11 14:05

改善失眠 仰睡比側睡有效

2019-09-11 14:04

國人平均壽命80.7歲創新高 台北市83.6歲最長壽

2019-09-11 13:49

德綠能專家宣胡博：台灣減碳應加速

2019-09-11 13:49

學生吸電子煙暴增 董氏：菸害防制法應將新興菸品納入

2019-09-11 13:28

改善退化性膝關節炎 幹細胞治療重燃「膝望 」

2019-09-11 12:48

堅守四原則 半年瘦20公斤不怕糖尿病

2019-09-11 12:47

通勤族注意！WeMo首推4種月租方案 最低299元免綁約

2019-09-11 12:44

愛注意！ 六大高油脂烤肉食材 最油膩的是它

2019-09-11 12:44

普悠瑪故障雞同鴨講 台鐵：9月底司機員配備平板

2019-09-11 12:26

影／產後大出血 為孕婦死亡率高主因

2019-09-11 12:02

國慶疏運！台灣高鐵加開174個班次 明凌晨開放購票

2019-09-11 12:00

為何「買房絕對不要買2樓？」內行人點出殘酷真相

2019-09-11 12:00

「類誠品」工業風、海洋風「津」巴克 社區共讀站超美

2019-09-11 11:52

影／咳嗽吃藥都無效？ 她停止「掏耳朵」竟改善了

2019-09-11 11:40

氣候專家：台灣應從德國過去錯誤能源政策中學習

2019-09-11 11:35

台灣人平均壽命80.7歲創新高 北市最長壽

2019-09-11 11:29

花蓮豐田人文景致 五味屋的共好旅行

2019-09-11 11:08

琵琶颱風今明兩天形成 中秋賞月中南部機率高

2019-09-11 11:08

內政部：國人平均壽命80.7歲創新高 這個縣市最長壽

2019-09-11 11:08

台北牛排教科書 — 教父鄧有癸的40年觀察與心法

2019-09-11 11:05

為了再一起過中秋！妻捐肝救夫從今「同肝共苦」

2019-09-11 10:44

屏東高鐵站若蓋好 運量估比最慘的彰化還要慘

2019-09-11 10:42

國人食魚量大減！價高多刺選擇少 難放入學校午餐

2019-09-11 10:40

睡不好可能與睡姿與寢具選擇有關 醫師這樣建議

2019-09-11 10:38

國人食肉板塊大挪移！ 牛肉消費增兩成、漁產衰退32%

2019-09-11 10:36

新高！國人平均壽命80.7歲 台北人比台東人多活7.8歲

2019-09-11 10:29
看更多

熱門文章

明日待續！小三介入家庭 正宮怒灑百萬買聯合報頭版廣告宣戰

2019-09-11 10:38

好市多藏「治孩神物」 婆媽狂讚：還可暗算另一半

2019-09-10 17:34

據傳買頭版廣告正宮已搭機離台 網友熱議：小三照有玄機？

2019-09-11 14:48

「美旗林」推薦！身分證有「8、1、5」任2碼 熊一燒肉送痛風餐再免費升級吃到飽

2019-09-10 18:39

吳德榮：最快今天颱風生成 中秋夜晴時多雲

2019-09-11 07:28

屏東高鐵站若蓋好 運量估比最慘的彰化還要慘

2019-09-11 10:42

滅蚊神器大放送！家裡這三個角落擺上一瓶不再有嗡嗡嗡

2019-09-11 09:00

Uber條款倒數27天！司機趕不及考照 交部宣布給緩衝期

2019-09-10 17:25

38歲待嫁新娘頻尿木瓜奶好尷尬 禍源竟是日常小動作

2019-09-11 09:05

國旅卡非休假也可刷 擬明年實施

2019-09-11 00:43

洗碗工拚上主廚 首位台灣人奪「南半球米其林」

2019-09-10 18:26

怎樣算好命人妻？網友說要有「這個」 演藝圈代表賈靜雯、隋棠

2019-09-11 11:50

吃飯鋪報紙錯了？酸民嗆不衛生引戰 網揭「超讚用途」

2019-09-10 18:17

每逢中秋必買爆的吐司！台南關廟「嘉芳」香軟手撕開箱

2019-09-10 17:42

壽司郎「台中2號店」23日開幕！吃完可以直接逛逢甲商圈

2019-09-10 23:47

每日星座運勢／處女笑容能拉近距離　學習吸收力強

2019-09-11 00:00

他以為過敏鼻塞好不了 就醫才知惡性腫瘤塞滿鼻腔

2019-09-10 19:28

羅東醫院執行長涉霸凌醫護 衛福部請勞動部查辦

2019-09-10 17:36

大樂透今3.2億頭獎摃龜 中秋加碼百萬獎金開出5組

2019-09-10 22:01

黑柴被蜜蜂螫臉腫3倍 口水直流飼主驚：你哪位？

2019-09-11 15:11

普悠瑪故障雞同鴨講 台鐵：9月底司機員配備平板

2019-09-11 12:26

億萬富翁就是你！大樂透出爐 頭獎上看3.2億

2019-09-10 21:32

志玲爸快閃時尚品牌活動 被問抱孫進度有問必答

2019-09-11 15:24

將有颱風生成 但不影響中秋連假天氣

2019-09-11 10:22

新高！國人平均壽命80.7歲 台北人比台東人多活7.8歲

2019-09-11 10:29

從梁家千金變百貨高手 姊妹齊力拚出百億「貴婦百貨」

2019-09-10 19:14

影／咳嗽吃藥都無效？ 她停止「掏耳朵」竟改善了

2019-09-11 11:40

腸病毒、流感病例5年新高 停課班級大增

2019-09-11 00:37

「講話音量」決定你的修養與高度 越生氣時說話要越小聲

2019-09-10 22:04

滅跡16年的山竹重返台灣 消費者大喊：我要哭了

2019-09-11 09:30

施政滿意度墊底 高雄市長室所在地鳳山再爆登革熱

2019-09-10 18:52

琵琶颱風今明兩天形成 中秋賞月中南部機率高

2019-09-11 11:08

國人食魚量大減！價高多刺選擇少 難放入學校午餐

2019-09-11 10:40

吃凍豆腐減肥？小心這種吃法反而愈吃愈胖

2019-09-11 07:21

內政部：國人平均壽命80.7歲創新高 這個縣市最長壽

2019-09-11 11:08

台南也吃得到「銷魂麵」了！大師兄9月首度插旗府城 開幕「免費送拌麵」

2019-09-10 20:02

【家的形狀‧一樣的愛】陳元彥／只是想，一起過日子

2019-09-11 06:00

影／瀕臨絕種「海中貓熊」小頭鼠海豚 墨西哥沿岸現蹤

2019-09-10 16:48

張栩「名人」保衛戰首日 創下最長手數記錄

2019-09-10 21:49

【童言童語】劉月雲／寶寶會無聊

2019-09-11 06:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top