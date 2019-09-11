獨／長照大利多 養護機構住民每月可獲數千元補貼

2019-09-11 16:17 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



陳時中（左一）出席「慈濟同心圓日照中心啟用典禮」，他期待慈濟以高齡醫學為基礎，布建長照體系，落實「在地老化」，同時提升花東地區長輩照顧的能量。圖／花蓮慈濟醫院提供 分享 facebook 據統計，全台在住宿式機構接受照護的失能失智患者超過八萬人，每月費用在三萬至五萬元之間，對大部分家庭來說，負擔沈重，衛福部長陳時中今天出席「國際慈濟人醫年會」宣布最新長照大利多，擬採取定額補助方式，每月補貼數千元，直接撥給機構，預計四萬多人受惠。

陳時中說，全國現有住宿式機構共十一點五萬個床位，目前約用了八點五萬多床，「長照二點零升級版」規畫兩大重點，分別為可近性、可負擔性，前者已在推動中，共有十多家部立醫院籌設住宿式機構，另在偏鄉地區興建八十八處住宿養護機構。

至於可負擔性部分，衛福部長照司則擬定「機構照護補助」措施，採取定額補助，陳時中指出，衛福部已向行政院提報多個版本，正等待院會做出決議。上路後，住宿型養護機構費用一年可抵扣十二萬所得稅免稅額，每月還能減免數千元費用。

陳時中指出，目前衛福部僅針對中低收入戶、身心障礙、符合安置資格等失能失智者，補助住宿式機構費用。以台北市為例，如符合低收入戶，可獲全額補助。如為中低收入戶或家庭總收入平均分配全家人口之金額未達當年度每人每月最低生活費兩倍，則補助七成五。

陳時中表示，排除三大類補助對象，仍有四萬多住宿式機構住民未能獲得補助，新制上路後，每個月可獲得數千元定額補助津貼，儘管不多，但能稍減負擔。

值得一提的是，這筆補助不會進到住戶或家屬的戶頭，而是直接提撥至機構，以減少不必要的紛爭。

住宿式機構每月補助津貼可能超過一萬元嗎？陳時中並未正面回應，只說，「因人數眾多，須多方考量」，衛福部提交多個版本，最近行政院就會拍版定案。

「長照二點零升級版」強調在地老化，但衛福部又打算補貼住宿式機構費用，兩者有所衝突，對此，陳時中解釋，在地老化、社區活躍為主要核心原則，但他走訪各地，發現住宿式機構有其必要性，因此規畫此項補助措施。