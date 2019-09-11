連杯子都握不住 原因竟然是網球肘

2019-09-11 16:10 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



衛福部朴子醫院復健科醫師羅嘉元(右)提供緩解網球肘帶來疼痛。圖／朴子醫院提供 分享 facebook 嘉義縣從事園藝工作多年林姓男子，2個月前右手肘外側骨突處疼痛，起先不以為意，心想稍微休息就可恢復，但近兩周林男卻感到手肘疼痛，無法擰毛巾，和用手握茶杯，到衛福部朴子醫院復健科醫師羅嘉元求診，經確診是罹患俗稱的「網球肘」。

羅嘉元指出，「網球肘」在醫學上稱為「肱(ㄍㄨㄥ)骨外上髁炎」。肘關節外側肱骨外上髁附著許多伸展腕關節的肌腱，當過度使用伸展腕關節或手腕伸展肌群持續用力，容易造成肌腱受傷。

當此群肌腱受傷時便會出現手肘外側壓痛，尤其做抓握動作時疼動會更為明顯，例如擰毛巾、握杯子或炒菜的動作也可能會引發疼痛，更嚴重者會出現手肘活動受限、連前臂背側都會痠痛，甚至在休息時也會感到疼痛。

常見網球肘的族群有：運動員(羽球、網球、攀岩或擲標槍選手)、廚師、成衣加工員、資源回收廠人員、家庭主婦、木工、水電工或抓握滑鼠姿勢不良者。

羅嘉元說，要確定是否罹患網球肘可做簡單測試：受試者平舉前臂握拳並做手腕伸展的動作，測試者在其手背處做伸展抗阻力測試，如果誘發受試者手肘外側疼痛，有可能為網球肘。網球肘的治療方法可以服用非類固醇消炎止痛藥，緩解發炎和腫脹所帶來的疼痛。

物理治療可使用儀器治療，如治療性超音波、雷射治療及經皮電刺激止痛；穿戴網球肘護套，減少手腕關節的過度使用；藉由體外震波治療促進身體的自然修復機制啟動；嚴重患者可以藉超音波導引增生注射來改善症狀。