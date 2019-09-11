中和又爆1例本土屈公病 國強嶺封鎖再延3天

2019-09-11 15:50 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



新北市中和區新增1例本土屈公病例，第5例為福南里57歲女，4日出現輕微發燒，當日就醫即通報採檢，9日確診，經調查潛伏期間主要在住家附近，經常到國強嶺步道活動。新北市衛生局表示，目前中和區本土屈公病例皆位於内南里與福南里，與國強嶺有高度地緣關係，為同一波感染，目前延長封鎖國強嶺步道到30日。

新北市衛生局表示，經調查案5在4日出現38度以下輕微發燒，沒有常見的肌肉痛等症狀，當日就醫即被通報採檢，9日進行二採後檢驗確診，相關接觸者無症狀，該住家所在的福南里在第一例確診後，即被列入重點防治區域，已多次動員進行噴消孳清；另將安排針對案5住家周圍半徑50公尺，逐戶入內孳清噴消。

新北市衛生局長陳潤秋表示，由於案5僅出現38度以下的輕微發燒，沒有常見的關節骨頭痛、肌肉痛、紅疹等屈公病症狀，屬於不典型感染者，目前除持續針對該區域內的民眾衛教宣導外，同時積極與醫事公會合作，隨時提供醫師關於中和區屈公病的最新疫情資訊與臨床問診重點，協助提升通報警覺性。

屈公病潛伏期多為2到12天，通常為3到7天，感染者通常會出現發燒、關節骨頭痛、肌肉痛、紅疹等症狀，衛生局提醒，居住在國強嶺周邊里別或曾有國強嶺步道活動史的民眾，如出現疑似屈公病任一症狀，請盡速就醫並告知醫師活動史，或與中和區衛生所聯繫採檢。