5旬婦晨起登山健身 不料成為中和國強嶺第五例屈公病

2019-09-11 15:48 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



新北市中和區國強嶺本土屈公病群聚疫情延燒，疾管署今下午三時公布，新北市中和區新確診1例確定病例，為福南里50多歲女性，於國強嶺封鎖前曾多次出沒登山步道，該群聚截至目前已5人確診。疾管署表示，推估封鎖前遭感染者最晚會於昨日發病，若該新個案後，未再出現其他病例，該波疫情可望在本月底順利宣布解除疫情。

疾管署副署長羅一鈞表示，該名婦人9月4日因37.5度輕微發燒就醫，所幸該醫院警覺性高，馬上採檢通報登革熱，甚至檢驗結果雖排除登革熱，但仍懷疑為屈公病可能病例，9月9日再度採檢，經檢驗今日確診。個案症狀輕微未住院，目前已改善在家休養，同住接觸者均無疑似症狀。

婦人近期未出國，平時活動地以住家為主，發病前於8月23日至29日每日行經國強嶺步道登山，也就是國強嶺未封鎖前，習慣早晨五點上山運動。羅一鈞表示，屈公病潛伏期約2至12天，國強嶺封鎖前感染個案，會陸續於9月10日前發病，若10日後不再有新增病例，第一波疫情即受控制，可望在9月30日順利宣布解除本土屈公病群聚疫情。

短短兩周國強嶺屈公病群聚已5人確診。台北市立大學地球環境暨生物資源學系副教授提醒，北部病媒蚊以白線斑蚊為主，白線斑蚊僅十四天壽命，多數感染登革熱雌蚊在感染潛伏階段即死亡，這樣的傳播力都會造成登革熱疫情延燒；屈公病毒在白線斑蚊蟲繁殖快速僅需三天，因而感染後仍高達十天感染能力，民眾不能不謹慎。

今年截至目前，我國共70例屈公病病例，其中6例為本土病例，均居住新北市，分別為中和區5例、土城區1例；另境外移入病例64例，為自2007年10月列入法定傳染病以來歷年最高，感染國家以緬甸44例最多，其次為泰國10例，近一個月新增病例感染國家以緬甸為主。