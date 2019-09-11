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算給你看！勞退不能終身領 有無延壽年金差在哪？

扶助社區共餐、食物銀行 公糧白米供應量成長35%

2019-09-11 15:32聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

農委會農糧署提供公糧白米，協助地方政府辦理社區共餐或弱勢救助。圖／農糧署提供
農委會農糧署提供公糧白米，協助地方政府辦理社區共餐或弱勢救助。圖／農糧署提供
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農委會農糧署多年來免費提供公糧白米，讓各縣市政府辦理國內救助，供應量連續三年正成長，從104年至107年成長35%。農糧署說，各地社區共餐服務、食物銀行體系等單位，只要符合救助規定，就可向地方政府申請公糧白米。

農糧署表示，為協助各縣市政府辦理社會救助所需糧食，92年訂定「國內糧食救助作業要點」，免費提供縣市政府新期公糧白米，以救助低收入戶、經濟弱勢家庭、受災居民。並配合衛生福利部104年開辦食物銀行及社區照顧關懷據點，提供救助食米。106年原民健康文化站及原民家庭服務中心等辦理餐飲服務，農糧署也提供老人共餐所需白米納入供應對象，擴增服務對象。

社會救助糧（白米）發放數量，由104年2474公噸逐年成長至107年3347公噸，成長35%；今年度截至8月底，各直轄市、縣市政府累計向農糧署申請2958公噸公糧白米辦理國內救助。

農糧署說明，免費提供新期公糧白米讓地方政府辦理糧食救助，救助對象需由直轄市、縣市政府認定，並研提計畫向農糧署當地分署申請救助食米。為配合政府全面照顧老人、扶助弱勢家庭及急難民眾所需政策，各地方「社區照顧關懷據點」提供共餐服務，及推動「食物銀行體系」等單位，如符合救助對象規定，可向救助對象所在地直轄市、縣市政府申請，充分運用公糧食米資源。

農糧署食物銀行弱勢家庭
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