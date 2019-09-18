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已死過一次！書法藝術家自創字體寫活第二人生

2019-09-18 11:00104BeAGiver掌聲

曾山尚幸（そやま なおゆき），35歲，來自日本新潟的書法藝術家，八月上旬從瑞士來到台灣，在高雄、屏東、台南、台中、新北、台北等地寫書法，他自創「Soyamax體」，以「緣筆書家」之名，寫給世界各地的刺青店、寫給招牌店，這是他書法藝術的收入；也寫給陌生人，筆墨之間傳遞祝福，用街頭藝人的方式隨喜結緣。

已死過一次 每天當最後一天

35歲的生命，已死過一次！18歲那年，曾山尚幸高中畢業進入日本「東北電力公司」當控制員，新進職員不敢請假，到職兩個月，左腳已腫得比麵包還大，忍著痛和壓力，看醫生時，已是淋巴癌第四期。醫生背著他和他的父母說「餘命只有七天」，父母要他馬上住院，「No choice. Just yes！」這是他離鬼門關最近的時刻。

曾山尚幸其實不知道自己可能會死掉，因為嚴重貧血已幾乎他昏厥，他根本無法思考。也曾想過，從醫院頂樓跳下，3秒內，瞬間結束生命，但醫院頂樓上鎖，他連走路到護理站借鑰匙的力氣都沒有；躺在病榻，看見父母親哭喪著臉，那是他這輩子再也不想看到的父母，雙親臉上的表情比他爺爺奶奶去世時還要難看，畢竟他才18歲正值年輕，在日本上市的東北電力公司上班，美好人生才要開始，迎接他的竟是無情的死神！他也不喜歡同事到醫院探望他，因為同事個個健康，只有他，躺在病榻，頭髮掉光，還無法回去上班。

一年半治療期間 自創「Soyamax體」

一年半的癌末治療，化療、電療全下，曾山尚幸五感全變、苦不堪言，但他非常幸運，等到骨髓捐贈，做了骨髓移植，不但身體逐漸康復，治療期間，他重新拿起毛筆，加上當時想學第二外國語，首選中文。曾山尚幸心中想著，既然老天不按牌理出牌，他已在鬼門關前，為什麼還不能寫自己風格的書法？

於是，他拋棄寫了九年的標準書法（國小二年級寫到高中三年級），自創寫風自由奔放、筆感厚實的強烈風格。出院之後，他繼續寫。先回到東北電力公司做到24歲；為了養身，離開寒冷的家鄉新潟，24歲搬到溫暖且以藥膳料理聞名的沖繩，在沖繩當廚師，繼續寫書法；29歲到30歲，他開始在日本各地展出他的書法藝術「Soyamax體」。

病後的第二人生，曾山尚幸有了健康，也有自創的「Soyamax體」。

台灣 世界第一站

台灣，是曾山尚幸以「緣筆書家」遊走世界的第一站。曾山尚幸的一位日本老師剛好認識高雄美國學校的老師，兩位老師聊到曾山尚幸的故事，高雄美國學校的老師決定邀請他到台灣演講、寫書法，他也到高雄駁二當街頭藝人；這位高雄美國學校老師的先生是美國人，也喜歡他的書法。曾山尚幸說，這是很不一樣的感受，在日本，不允許特立獨行，標準體一百分，他自體卻是零分，日本十位老師，九位都講求標準，只有一位允許自由。

他清楚知道，他能用「Soyamax體」到其他國家看看，他在台灣太魯閣擺攤，認識一位俄羅斯的生物學教授，這位教授邀請他到俄羅斯劇團，利用中場休息時段寫書法。截至目前，他已去過香港、美國、印尼、西班牙、德國、英國、芬蘭、巴西、加拿大、匈牙利等十多個國家。

筆墨之間 一期一會

曾山尚幸說，辦展，是展示他的作品；寫字，是寫出對方想要的心意，同樣是寫，但意義不同。初次見面，曾山尚幸會在自己名片的背面，用隨身攜帶的毛筆，現場且親手寫下對方的名字，展現誠意，也做為「一期一會」一輩子可能只有這次相會的見面禮。

他曾幫一位女生寫下男友的名字，女生要拿去刺青，紀念因車禍而去世的男友；他曾幫一位女生把爸媽的名字融合在一張刺青圖，刺青是一輩子的事，男友或爸媽又是這麼重要的人，讓他來寫，筆墨之間，盡是生命重量。

最瘋狂的一次，五年前，曾山尚幸在大年初一到台南市神農街擺攤，他趴在地上整整寫了十一個小時沒有停過，寫了兩百多張書法，他幫大家寫「囍」、寫「恭喜發財」、寫任何他們想要的字，很累，但他喜歡，因為台灣人喜歡他的字！

三年前，曾山尚幸用自己的頭髮做成毛筆，想到自己化療時，頭髮掉光了，眼前這枝獨一無二的毛筆，是自己重新活過來的印記。在「104掌聲」一週年時，他為我們寫下「掌聲鼓勵」。他說，筆觸軟軟的，第一次不好寫，寫了兩、三次，順手了，這是自己才有作品。

印度甘地的人生座右銘

Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.印度聖雄─甘地的哲學思想影響了全世界，也影響了曾山尚幸。

生命，如同明天就要死去一般的活著，鼓舞著曾山尚幸活得積極、及時行樂。

學習，如同會永遠活著一般，鼓舞著曾山尚幸持續向前、生活即時學習。

曾被醫生宣判只剩七天餘命，他活得精彩！若您的生命還有22,000天，您怎麼活好每一瞬間？

書法藝術家曾山尚幸（Soyamax）圖/104掌聲提供
書法藝術家曾山尚幸（Soyamax）圖/104掌聲提供
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【本文章由104 Be A Giver掌聲授權提供，更多精彩內容請見104掌聲

刺青俄羅斯街頭藝人印度淋巴沖繩屏東香港瑞士印尼

104BeAGiver掌聲

104 Be A Giver「掌聲」記錄著台灣土地上的人們，在逆境與苦難中，依然身體力行心中的美好初衷。掌聲請連結

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