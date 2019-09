已死過一次!書法藝術家自創字體寫活第二人生

曾山尚幸(そやま なおゆき),35歲,來自日本新潟的書法藝術家,八月上旬從瑞士來到台灣,在高雄、屏東、台南、台中、新北、台北等地寫書法,他自創「Soyamax體」,以「緣筆書家」之名,寫給世界各地的刺青店、寫給招牌店,這是他書法藝術的收入;也寫給陌生人,筆墨之間傳遞祝福,用街頭藝人的方式隨喜結緣。

已死過一次 每天當最後一天

35歲的生命,已死過一次!18歲那年,曾山尚幸高中畢業進入日本「東北電力公司」當控制員,新進職員不敢請假,到職兩個月,左腳已腫得比麵包還大,忍著痛和壓力,看醫生時,已是淋巴癌第四期。醫生背著他和他的父母說「餘命只有七天」,父母要他馬上住院,「No choice. Just yes!」這是他離鬼門關最近的時刻。

曾山尚幸其實不知道自己可能會死掉,因為嚴重貧血已幾乎他昏厥,他根本無法思考。也曾想過,從醫院頂樓跳下,3秒內,瞬間結束生命,但醫院頂樓上鎖,他連走路到護理站借鑰匙的力氣都沒有;躺在病榻,看見父母親哭喪著臉,那是他這輩子再也不想看到的父母,雙親臉上的表情比他爺爺奶奶去世時還要難看,畢竟他才18歲正值年輕,在日本上市的東北電力公司上班,美好人生才要開始,迎接他的竟是無情的死神!他也不喜歡同事到醫院探望他,因為同事個個健康,只有他,躺在病榻,頭髮掉光,還無法回去上班。

一年半治療期間 自創「Soyamax體」

一年半的癌末治療,化療、電療全下,曾山尚幸五感全變、苦不堪言,但他非常幸運,等到骨髓捐贈,做了骨髓移植,不但身體逐漸康復,治療期間,他重新拿起毛筆,加上當時想學第二外國語,首選中文。曾山尚幸心中想著,既然老天不按牌理出牌,他已在鬼門關前,為什麼還不能寫自己風格的書法?

於是,他拋棄寫了九年的標準書法(國小二年級寫到高中三年級),自創寫風自由奔放、筆感厚實的強烈風格。出院之後,他繼續寫。先回到東北電力公司做到24歲;為了養身,離開寒冷的家鄉新潟,24歲搬到溫暖且以藥膳料理聞名的沖繩,在沖繩當廚師,繼續寫書法;29歲到30歲,他開始在日本各地展出他的書法藝術「Soyamax體」。

病後的第二人生,曾山尚幸有了健康,也有自創的「Soyamax體」。

台灣 世界第一站

台灣,是曾山尚幸以「緣筆書家」遊走世界的第一站。曾山尚幸的一位日本老師剛好認識高雄美國學校的老師,兩位老師聊到曾山尚幸的故事,高雄美國學校的老師決定邀請他到台灣演講、寫書法,他也到高雄駁二當街頭藝人;這位高雄美國學校老師的先生是美國人,也喜歡他的書法。曾山尚幸說,這是很不一樣的感受,在日本,不允許特立獨行,標準體一百分,他自體卻是零分,日本十位老師,九位都講求標準,只有一位允許自由。

他清楚知道,他能用「Soyamax體」到其他國家看看,他在台灣太魯閣擺攤,認識一位俄羅斯的生物學教授,這位教授邀請他到俄羅斯劇團,利用中場休息時段寫書法。截至目前,他已去過香港、美國、印尼、西班牙、德國、英國、芬蘭、巴西、加拿大、匈牙利等十多個國家。

筆墨之間 一期一會

曾山尚幸說,辦展,是展示他的作品;寫字,是寫出對方想要的心意,同樣是寫,但意義不同。初次見面,曾山尚幸會在自己名片的背面,用隨身攜帶的毛筆,現場且親手寫下對方的名字,展現誠意,也做為「一期一會」一輩子可能只有這次相會的見面禮。

他曾幫一位女生寫下男友的名字,女生要拿去刺青,紀念因車禍而去世的男友;他曾幫一位女生把爸媽的名字融合在一張刺青圖,刺青是一輩子的事,男友或爸媽又是這麼重要的人,讓他來寫,筆墨之間,盡是生命重量。

最瘋狂的一次,五年前,曾山尚幸在大年初一到台南市神農街擺攤,他趴在地上整整寫了十一個小時沒有停過,寫了兩百多張書法,他幫大家寫「囍」、寫「恭喜發財」、寫任何他們想要的字,很累,但他喜歡,因為台灣人喜歡他的字!

三年前,曾山尚幸用自己的頭髮做成毛筆,想到自己化療時,頭髮掉光了,眼前這枝獨一無二的毛筆,是自己重新活過來的印記。在「104掌聲」一週年時,他為我們寫下「掌聲鼓勵」。他說,筆觸軟軟的,第一次不好寫,寫了兩、三次,順手了,這是自己才有作品。

印度甘地的人生座右銘

Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.印度聖雄─甘地的哲學思想影響了全世界,也影響了曾山尚幸。

生命,如同明天就要死去一般的活著,鼓舞著曾山尚幸活得積極、及時行樂。

學習,如同會永遠活著一般,鼓舞著曾山尚幸持續向前、生活即時學習。

曾被醫生宣判只剩七天餘命,他活得精彩!若您的生命還有22,000天,您怎麼活好每一瞬間?

書法藝術家曾山尚幸(Soyamax)圖/104掌聲提供

