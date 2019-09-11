中秋送禮 北市稽查肉乾、茶葉等7種禮盒過度包裝

2019-09-11 14:48 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



中秋節各類型的禮盒紛紛上市，北市環保局配合環保署「限制產品過度包裝」政策，近日稽查環保署函送疑有過度包裝的禮盒共17件，結果發現7件包含餅乾、肉乾、茶葉、化妝品等類別禮盒，確實違規過度包裝，依違反資源回收再利用法開罰3萬元。

為落實廢棄物源頭減量，行政院環保署自95年7月公告實施「限制產品過度包裝」政策，管制產品為糕餅、加工食品、化妝品、酒類及電腦程式著作光碟等5大類禮盒，包裝體積比值均應小於1；化妝品、加工食品及酒類禮盒的包裝層數依規定則應在2層以下，糕餅類及電腦程式著作光碟類禮盒則要在3層以下。

環保局表示，這次違規的7件禮盒中，有6件都是體積比超標，分別是佳展生物科技公司「遠東生技早藍綠禮盒」體積比1.66；青草地食品公司「快車肉乾經典小禮盒」體積比1.46）；茶中文化公司「發現、真時禮盒」體積比1.51；寶僑家品公司「歐蕾滋潤緊緻禮盒組」體積比1.61）、金達創意公司「英國Ciate夏緹Candy Cane House歡樂薑餅屋」體積比1.34、麗嬰房公司「nac nac草本呵護護膚禮盒」體積比1.51。另有1件則是莉芙萊公司的「紅帽子法蘭蘇禮盒32枚裝」，包裝層數4層，超過規定的3層以下。