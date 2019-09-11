堅守四原則 半年瘦20公斤不怕糖尿病

2019-09-11 12:47 聯合報 記者 聯合報 記者 凌筠婷 ╱即時報導



讓胰臟休息，有機會治癒糖尿病！根據國民健康署統計，我國18歲以上國民糖尿病盛行率為11.8%，全國約有200多萬名糖尿病病人，每年近萬人因糖尿病死亡，糖尿病位居國人十大死因之一，每年還會新增2萬5千名病人。員林市宏仁醫院副院長朱建統發現，過去控制胰島素的藥物，可能會影響腎臟功能，導致最後糖尿病患者面臨必須洗腎的命運，朱建統提出了「控糖四撇步」，只要四招，就能穩定控制血糖，還能讓腎功能「回春」，並擁有窈窕身材。

「其實『吃』是最重要的」，44歲邱小姐一年前體重有71.5公斤，她發現自己常冒冷汗、常感疲倦，由於母親有糖尿病病史，她很警覺地找到朱建統醫師進行抽血檢查，發現自己血糖高達212，腎功能僅剩下67，三酸甘油脂更高達620，朱建統告訴她「妳已經是很嚴重的糖尿病患者」，要求她開始忌口。從那天開始，邱小姐水果只吃牛番茄，不吃米飯、麵食任何澱粉，並開始在晚餐後運動，如今她體重只有55公斤，醣化血色素從10.7降到5.6，腎功能則恢復到115，「醫師說我的腎功能已經恢復到像小朋友一樣」。

邱小姐說，控制血糖之後她順利減重，也感覺變得很有精神，比較不會疲憊，如今已經不必吃藥，也可以正常吃喝。邱建統說，其實只要嚴守四個原則：不吃促進胰島素的藥物；不吃澱粉、含糖飲料、水果；晚餐後散步1.5小時走路1萬步，並進行體重控制，就不怕糖尿病纏身。