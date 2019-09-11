愛注意！ 六大高油脂烤肉食材 最油膩的是它

2019-09-11 12:44 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



中秋節即將到來，民眾對於中秋夜烤躍躍欲試，臉書農業粉絲專頁「韋恩的食農生活」版主韋恩整理出六大高油脂的烤肉食材，提醒民眾多留意，否則吃多了高油脂、高熱量，要控制體重，也就困難。

韋恩表示，不管烤肉過程如何多優良，吃進去的食物還是要注意有沒有營養均衡。烤肉食材最需要注意的課題之一是油脂，肉裡面含有很多油，當然油滋滋的烤肉才香才好吃，但是油脂的含量不能不注意，其實是動物性油脂偏向飽和脂肪酸較高，所以對身體的心血管健康與致發炎性方面都值得當心，而且高油脂也就高熱量，對於熱量的管控，也是需要留意。

韋恩整理出了六大高油脂烤肉食材，其中第一名就是豬五花，含油量將近三分之一，而且熱量就高達每100公克360大卡，只要吃了200公克，就等於一天所需熱量的一半到三分之一。

韋恩表示，排名第三是牛小排、第四的豬頸肉(松坂肉)，含油量也挺高的，而三節翅因為是雞肉，大家以為比較不油膩，但是其實含油量也不少。

而排名第二的香腸與與排名第五的貢丸，可能讓消費者有點意外，韋恩表示，尤其是貢丸，很容易讓民眾掉以輕心，主要是因為這些再製的肉品，製造時會加入不少的肥肉，這樣雖然好吃，但是含油量就高了。