通勤族注意！WeMo首推4種月租方案 最低299元免綁約

2019-09-11 12:44 聯合報 記者郭頤╱即時報導



近年隨著國人環保意識提升，有越來越多民眾選擇方便又環保的共享電動機車代步，其中WeMo Scooter就受學生族和通勤族喜愛，WeMo Scooter日前首度推出4種月租訂閱制，最低299元即可入手， 且不用綁約，要讓民眾有更好的行車體驗。

WeMo首度推出4種月租制方案，分別有299 元、 499 元、 999 元和 1299 元月租金額，且免綁約消費者可依自身交通需求彈性購買。圖／取自WeMo Scooter官網 分享 facebook

WeMo Scooter說明，為因應消費者多樣交通習慣，WeMo除以分鐘數計費外，6月初也推出無限騎方案，含3小時、6小時和24小時騎到飽方案，深獲市場青睞，經進一步分析，多元交通需求市場的潛力，傳統單一計費方案早已無法滿足國內交通市場。

因此WeMo首度推出4種月租制方案，包含299 元、 499 元、 999 元和 1299 元月租金額，分別可暢遊125分鐘、220分鐘、470分鐘和610分鐘，而月租制無需綁約，只需每月支付一定費率，最高還可享原價85折優惠，超過暢遊時間後則以優惠費率計價，消費者可依自身交通需求彈性購買，在App內一鍵購入。

WeMo Scooter執行長吳昕霈表示，推行月租制是智慧出行商業模式的新里程碑，代表產品所有權時代結束，消費者已從車輛使用權代替持有權，WeMo首創每月訂閱模式，提供國內市場更多元彈性的加值服務，並以新型態的出行模式開展，運用策略思維抓緊市場需求。

另外WeMo指出，現在加入WeMo會員即享60元騎乘金，即日起至9月30日更舉辦「回娘家專車」活動，凡於今年1月1日至8月25日期間，沒有使用服務紀錄的會員，開啟App可隨機領取驚喜騎乘金，且人人有獎，並隨機送100個幸運兒半年免費騎優惠。