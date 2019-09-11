少年頭顱摔成13片 亞大醫林志隆妙手重建

2019-09-11 12:43 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



台中市13歲少年王宏至騎車摔傷，頭部重創，雖經搶救後奇蹟甦醒並出院，但左側頭顱摔成13片，出院後因癒合不良，有刺穿頭皮風險且影響神經功能，經接受「鈦合金顱骨修復手術」終於重建自信及帥氣樣貌。王家人為此上午特地返院向醫護團隊致意。

亞洲大學附屬醫院神經外科主任林志隆說，少年去年四月受傷緊急到院時，頭骨破碎嚴重，當務之急必須先控制顱內壓及移除血塊，因此緊急打開頭骨進行清創，3個月後才再進行顱骨成型手術，將暫置在腹中的頭蓋骨復原。

但因少年側邊頭骨破碎太過嚴重，在自行生長過程中，無法完全密合，使得兩側頭型並不對稱，其中一塊頭骨更幾乎穿破頭皮，恐有感染之虞，所以再安排手術，藉由3D列印方式重建頭骨，取代缺損區域，手術十分成功，外觀幾乎與正常人沒有差別。

林志隆說，顱骨成型手術使用的修補材料十分多元，大致可分為自體組織和異體材料，因考量使用自體組織併發症較少、不需額外材料費用，多數會選擇先將傷者本身的頭蓋骨置於腹中或骨庫，作為日後修補之用。但因自體骨片往往會因癒合不良及吸收，以致鬆動凹陷向下壓迫大腦，或是凸出頭骨向上刺穿頭皮，增加感染風險，加上外觀上不美觀，日後恐影響其自信心。

他評估後，決定採用「鈦合金顱骨修復手術」以鈦合金網膜為修補材料。因其具備材質堅固、組織反應性低、彈性係數與頭骨接近等優點，透過患者術前腦部斷層掃描資料，配合3D列印技術，再利用鈦合金網膜重建顱骨，除了使術後顱骨左右對稱，也能涵蓋萎縮的顳肌。

也因不需如傳統手術於術中長時間塑型，更能縮短手術時間，以降低併發症的風險，讓患者術後重拾信心與美觀。

林志隆提到，王宏至能於一年半恢復良好，也借助中醫團隊的針灸治療。中醫科主治醫師王崧表示，每周進行3次針灸治療，讓患者能於短時間內恢復四肢力量，也順利回到校園，幾乎與一般國中生無異。