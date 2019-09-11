影／產後大出血 為孕婦死亡率高主因

2019-09-11 12:02 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



台灣邁向少子女化，每一個新生兒都是父母親的寶，但產婦生產過程中有時會面臨風險。台大醫院今發表一項研究，期讓產科醫師在孕婦生產大出血時，多一治療選擇，提升民眾的醫療品質。

台大婦產部主治醫師施景中表示，產後大出血、妊娠毒血症及羊水栓塞為造成孕婦死亡的三大原因；而據WHO統計，且全世界每四分鐘就有一個孕婦因大出血而犧牲生命。

何謂產後大出血？台大醫院婦產部醫師康巧鈺表示，依美國婦產科醫學會2017年10月發佈之產後大出血治療指引顯示，無論何種生產方式，孕婦生產後24小時內累積出血量大於1000西西或出血合併低血容症狀，即為產後大出血。若以連鎖咖啡店來說，約為一杯特大杯咖啡容量。

施景中說，若以開發中國家來說，產後大出血及羊水栓塞則為造成孕婦死亡主因。他說產後大出血較易發生，孕婦若產後大出血，一分鐘約可出血600西西，以人全身血液約6000西西來算，10分鐘內即可流光；而羊水栓塞則是發生率較低、但死亡率較高。

康巧鈺說，產後大出血病因包含子宮張力、創傷、組織與凝血功能差等四因素，尤以子宮張力的收縮不佳、生太久為主因；由於剖腹產率提升，與其相關的植入性胎盤所造成的大出血，致死率與後遺症發生率更高。據統計，台灣孕婦死亡率約為十萬分之十一。

而處理在產後大出血的處置上，康巧鈺說，可透過藥物治療、大量輸血、填塞治療與侵入性手術治療。如果藥物效果不彰，可請放射科醫師執行子宮動脈栓塞數以降低子宮血流，但僅少數醫學中心有能力施作；另外也可透過子宮壓迫縫合術來幫助止血，但也有子宮腔沾黏的疑慮，若以上效果仍不佳，將子宮摘除為考慮選項之一。