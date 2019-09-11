國慶疏運！台灣高鐵加開174個班次 明凌晨開放購票

2019-09-11 12:00 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



今年國慶日共有4天連假，台灣高鐵為服務旅客返鄉及出遊需求，自10月9日周三至10月14日周一規畫為期6天的「國慶疏運」。期間將加開174班次列車，分別為南下87班、北上87班，總計6天提供1026班次列車的旅運服務。

台灣高鐵公司提醒旅客，可自明天（9月12日）凌晨零時起，透過「T Express」手機購票系統、高鐵合作的便利超商、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購國慶疏運期間所需的車票。

台灣高鐵公司表示，國慶疏運期間仍將維持提供「大學生優惠」及「早鳥優惠」，總計達327班次列車適用「早鳥優惠」，約占總班次數32%。旅客於搭車日前5至28天購票，就有機會享有早鳥65折、8折或9折優惠。（疏運期間「大學生優惠」及「早鳥優惠」適用車次表，詳高鐵企業網站）

此外，疏運期間仍適用「標準車廂卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案。但「25人以上團體」及「校外教學」等專案則暫不適用；各車次並提供3至5節的自由座服務，持定期票、回數票或悠遊/一卡通聯名卡（需開啟自動加值功能）的旅客，可直接感應進站搭車。