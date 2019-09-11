「類誠品」工業風、海洋風「津」巴克 社區共讀站超美

2019-09-11 11:52 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



教育部持續推廣閱讀風氣，補助高中職、國中小設置「學校社區共讀站」，106至109年的四年計畫共核定補助749校，遍布22縣市，目前已有299校完工啟用。教育部也進行「最美共讀站」評選，共18校獲得優選，有國小打造出「類誠品」工業風社區共讀站，有國小建構船隻造型的「津巴克」閱讀方舟，優美燈光、沙發、階梯營造出舒適氛圍，讓小朋友更愛閱讀。

教育部今天舉行成果發表及頒獎典禮，希望提供各校更良好的設置典範，讓「共讀」及美感更普及可見。國教署表示，為協助各級公立學校設置「學校社區共讀站」，透過前瞻基礎建設「城鄉建設計畫」補助高中職、國中小學校活化既有圖書室或空餘空間，不僅讓學校教職員工生更親近閱讀，也更友善敞開學校大門，帶動社區學習風潮，吸引社區居民親近公共圖書資源。學生、在地民眾及家長都進一步提高閱讀的意願，也達到縮短城鄉學習差距及推廣跨年齡層共讀的目標。此外，藉由美感的導入，也能使各校共讀站各具特色。

教育部長潘文忠說，前瞻計畫投入8.2億元，推動學校社區共讀站，有學校利用閒置空間，「連走廊都能成為閱讀空間」，有些空間非常優雅舒適，「不只小朋友，連大人都很想躺進去。」

潘文忠表示，有了基礎設施之後，學校也推出各項閱讀推廣策略。與其讓孩子守著3C，不如親子一起到學校社區共讀站，培養十二年國教課綱很重要的閱讀素養，讓學校成為社區的文化中心。

高雄市旗津國小校長楊勝任說，旗津沒有星巴克沒有誠品，因此將學校圖書館打造成海洋風格的「津巴克」閱讀方舟，以高級遊艇內裝慣用的木紋色系與白色為基調，搭配Tiffany藍的天空。借還書的行政櫃檯以船隻的造型成為社區共讀站第一印象，船頭採圓弧的造型設計除了有柔和空間之效，更能降低碰撞、提升空間的安全性。楊勝任說，圖書館今年至今的借閱總量，已經大於去年的借閱量總和，也開放家長可以來借書。

高雄市仁武國小打造出「類誠品」的工業風社區共讀站，暗色的工業風天花板，搭配著頭頂上以LED作為燈具的點點燈光，呈現如靜夜星空般的寧靜美感。主題展櫃是共讀站設計的重要理念，讓孩子一眼就看到書本的內容，引發翻閱的動機。

彰化縣華南國小打造階梯閱讀區，高低有別的木作階梯式舞台，讓共讀站猶如小型的展演劇場，讓讀者能看書、說書、演書，加上「舒活溫書廂」的設計，讓民眾擁有個人的閱讀小天地，使閱讀空間更為活潑。